Hackers contra sitio del Vaticano tras el enojo de Rusia con el Papa

«Intentos de acceso anormales» detectados en las paginas web del Vaticano, posible ataque cibernético contra los sitios del Estado Pontificio

El Vaticano no confirma oficialmente el ataque hacker a sus páginas web. Sin embargo, en la tarde del 30 de noviembre, los sitios con el dominio .va desaparecieron de la red por diversas horas; desde la página oficial de la Santa Sede, los Museos Vaticanos, hasta los diversos Dicasterios de la Curia. No se salvó ni el portal informativo, vaticannews.va, que por varias horas de la tarde estuvo fuera de servicio. Sucesivamente el sitio fue restaurado al final de la tarde: 16:00 hr de Roma.

El Vaticano le quitaba hierro a un posible ciberataque: se trata de un simple «mantenimiento» de la red. Las horas pasaban sin una solución. Luego, se dio una velada admisión: «se están llevando a cabo investigaciones técnicas debido a intentos anómalos de acceso al sitio». Este ciber ataque coincide con la tensión entre Rusia y el Vaticano.

Hace una semana, el Papa rezó en la audiencia general por la «atormentada Ucrania» y recordó al mismo tiempo «el aniversario del terrible genocidio del Holodomor , el exterminio por hambre en 1932-33 provocado artificialmente por Stalin». Quizás la más dura asociación histórica posible a la actual invasión rusa a Ucrania.

Por su parte, el diario italiano La Repubblica informó que los ataques provenían de diferentes países. De la misma línea, Il Corriere della Sera que citaba una fuente vaticana no identificada :«los intentos anormales vendrían de varios países, […] después de todo, las verificaciones técnicas llevarán tiempo, y hasta ahora no ha habido ninguna reivindicación» (30.11.2022).

Los ciber guerreros rusos ya habían atacado el server del Parlamento europeo el 23 de noviembre tras el anuncio de nuevos paquetes de ayuda a Ucrania y amenazas de aumentar las sanciones económicas a Rusia. Aunque ya hubo una intrusión informática a daño del Vaticano que tuvo precedentes de geolocalización en China (2020) y en Turquía (2015).

¿Por qué Hackers atacarían el Vaticano?

El ataque de hackers contra el sitio del Vaticano coincide con las tensiones en las relaciones entre Rusia y el Vaticano. Como habíamos informado en la Carta del Vaticano del 29 de noviembre, el Papa hizo enojar a Rusia cuando volvió a explicar su posición respecto a la invasión de Vladimir Putin en una entrevista con la revista jesuita America Magazine (28.11.2022).

La premisa es que el papa Francisco ha sido criticado varias veces por no mencionar directamente a Putin. «¿Por qué no lo nombré a Putin? Porque no era necesario, ya se sabía. Pero a veces la gente agarra un detallito y… Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo».

«Cuando hablo de Ucrania, hablo de pueblo mártir, de un pueblo martirizado. Si hay un pueblo martirizado hay alguien que lo martiriza. Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información de la crueldad de las tropas que vienen. Generalmente los más crueles son quizás los pueblos que son de Rusia, pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buryatis, etc.», dijo Francisco, que no ocultó cierta sorpresa por ser malinterpretado. «Ciertamente quien invade es el Estado ruso. Eso es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga el nombre y el apellido», sostuvo.

Crueldad de la invasión rusa

Las últimas palabras del Papa han caído muy mal en el Kremlin, especialmente en alusión a la crueldad de la invasión rusa contra la población ucraniana. En efecto, Maria Zakharova, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores, reaccionó asegurando que «ya no se trata de rusofobia, sino de perversión de la verdad de no sé qué nivel», según la agencia Tass. En efecto, Rusia presentó una protesta formal ante el Vaticano. Asimismo, el embajador del Kremlin ante la Santa Sede, Alexander Avdeev, dijo a la agencia RIA Novosti que se reunió el lunes con un funcionario del Vaticano para expresarle su «indignación» por los comentarios de Francisco.

Antes de esas protestas, el Kremlin había dicho el lunes de esta semana que acogía con beneplácito la oferta del Vaticano de proporcionar una plataforma de negociación para resolver el conflicto de Ucrania, pero que la posición de Kiev lo hacía imposible (Reuters). «Por supuesto, damos la bienvenida a tal voluntad política, pero dada la situación de facto y de jure que ahora tenemos en el lado ucraniano, tales plataformas no pueden tener demanda», dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La Santa Sede propone una mediación para un alto el fuego en diciembre con motivo del invierno y de la Navidad.

Bajo perfil del Vaticano respecto al ataque hacker

La Santa Sede mantiene un bajo perfil respecto al ataque hacker. Admitir la sospecha del asedio a su ciberespacio por mano rusa no hace bien a las relaciones diplomáticas.

El Papa empuja la maquinaria diplomática vaticana, desde ya hace nueves meses, a ser percibida con «neutralidad» en el conflicto para mediar por la paz en Ucrania y acoger a los líderes implicados en posibles conversaciones al interno de las murallas leoninas.

A la vuelta de su viaje a Bahrein, el 15 de septiembre, había explicado a los periodistas en el vuelo: «No excluyo el diálogo con ninguna potencia que esté en guerra y que sea la agresora. A veces hay que dialogar, pero hay que hacerlo. Apesta, pero hay que hacerlo. Siempre un paso adelante, una mano tendida, siempre. Porque, en cambio, cerramos la única puerta razonable a la paz. A veces no aceptan el diálogo, una pena. Pero siempre hay que dialogar, al menos ofrecer».

Otros ataques

No es la primera vez que el Vaticano sufre ataques a su red informática. En 2020 hubo un intento de intrusión, la empresa estadounidense Recorded Future habló de hackers chinos, Pekín lo negó. En 2015 hubo otro atentado, fuentes estadounidenses señalaron a Turquía. Recientemente, a finales de agosto, hubo un bloqueo de la actualización de los sitios, nunca explicado oficialmente, informó Il Corriere della Sera (30.11.2022).

Ucrania acusa a Rusia de hackear los sistemas informáticos del Vaticano

El Embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash en su cuenta de Twitter afirma que «terroristas rusos» están detrás del ciberataque. Yurash había criticado al Papa. Pues, esperaba de él una posición más dura respecto a la «agresión» de Rusia contra Ucrania.