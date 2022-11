Revista de prensa: El verdadero motivo de la condena del cardenal Zen

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

1 La condena del cardenal Zen, un ataque a la democracia en Hong Kong

El 25 de noviembre, la jueza de Hong Kong, Ada Yim, condenó al cardenal Joseph Zen , de 90 años, a una multa de 4.000 dólares de Hong Kong (unos 500 euros), tras un juicio muy concurrido. Según Ucanews, son posibles dos lecturas: el veredicto sería una medida de intimidación, destinada a enviar una advertencia a quienes creían y esperaban en la democracia: una condena dictada contra un líder religioso popular es, de hecho, un hecho sin precedentes para Hong Kong. O bien, la sentencia expresaría el deseo de cerrar silenciosamente una historia que estaba resultando vergonzosa para la policía, el poder judicial y las autoridades políticas de Hong Kong. Para esta condena, la justicia se basó en una ley de 1911, que en ese momento se utilizó para contrarrestar las sociedades secretas. Algo obsoleto que, según los medios, «muestra el carácter instrumental de la demanda iniciada contra el cardenal y sus compañeros de desgracia».

Ucanews espera que la historia termine así y que el cardenal no sea llamado a responder por el delito de «colusión con fuerzas extranjeras», como apareció tras su detención. Tal como están las cosas, este juicio no es “un mensaje de China al Vaticano”. No se trata de libertad religiosa, sino de democracia y libertad en Hong Kong. “No estoy en este caso por mi identidad religiosa, sino como un ciudadano de Hong Kong comprometido con la democracia”, explicó el propio cardenal Zen, que fue condenado no como líder católico sino como líder democrático. Así, para Ucanews, «no somos suficientemente conscientes de la gravedad de esta tragedia política y social». “Tras la caída de Hong Kong, el mundo disfruta de menos libertad, menos democracia y nada de paz”, concluye el medio.