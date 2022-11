Viuda de Dom Phillips, periodista asesinado en la Amazonía: «Si murió allí, encontró a Dios»

La Iglesia homenajeó al periodista británico asesinado en junio de 2022 en la reciente entrega de los Premios de Comunicación de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)

«A diferencia de muchos periodistas, Dom no tenía opiniones acerca de todo, por lo menos no en voz alta. Siempre parecía estar más calmado que todo el mundo», expresó a BBC Mundo Andrew Downie, un colega y amigo de Dom Phillips (57), periodista británico asesinado en el mes de junio de 2022 en la Amazonía de Brasil junto al indigenista brasileño Bruno Pereira (41).

La historia de Dom Phillips y Bruno Pereira generó gran impacto en Brasil y la noticia de los fallecimientos se dio luego de varios días desaparecidos (incluso la Iglesia de Brasil pidió en ese momento el esclarecimiento del caso).

Tanto Dom Phillips como Bruno estaban vinculados por un libro sobre desarrollo sostenible que estaba escribiendo el periodista británico, radicado en Brasil desde hace más de 10 años, al momento de la desaparición.

En esa nota difundida por BBC Mundo también se recordaba que Dom Phillips había tenido una carrera prolifera ya que había sido corresponsal de medios de renombre como The Guardian, The Washington Post y el Financial Times.

«Se enamoró de Brasil y cuando terminó el libro, se quedó. Brasil era su lienzo en blanco, como lo había sido para muchos inmigrantes que lo antecedieron, y Dom estaba listo para comenzar a pintar una nueva vida», prosiguió su amigo Downie.

El homenaje de la Iglesia de Brasil

El pasado 23 de noviembre se realizó la edición 54 de los Premios de Comunicación de la CNBB y Dom Phillips fue homenajeado con una mención de honor en el Premio Sister Dorothy Stang, que premia a profesionales que se destacan o han destacado en su labor de comunicación.

«El homenajeado de la CNBB también entregó su vida a favor de las personas que sobreviven en la Amazonía brasileña, así como la hermana Doroth Stang, misionera norteamericana, asesinada en Anapu, Pará, en 2005», señaló la Iglesia de Brasil a través de su sitio web.

El homenaje de la Iglesia de Brasil a Dom Phillips cnbb.org.br

«Escuchar y entender a la gente de la Amazonía»

Fue en el marco de ese reconocimiento de la Iglesia, donde se destacó que Dom Phillips presentó al mundo una Amazonía desconocida, donde se pudo expresar Alessandra Sampaio, viuda del periodista asesinado.

«Dom era una persona sencilla», dijo la mujer en un video grabado especialmente para la ocasión. Y prosiguió: «¡¿Cómo puede estar pasando toda esta destrucción y hoy me pregunto por qué las personas que defienden los bosques son asesinadas con tanta violencia?!».

Alessandra también destacó que Dom Phillips quería escuchar a todos y tenía muchas ganas de entender lo que «hacía y pensaba» la gente de la Amazonía, esa famosa zona de la casa común inmersa en el corazón del propio papa Francisco.

Con respecto a la investigación que estaba realizando Dom Phillips, Alessandra confirmó que la estaba haciendo «precisamente para tratar de encontrar formas de trabajar con la conservación en el bosque y, al mismo tiempo, mantener la dignidad de las personas que viven en la Amazonía».

La Amazonía y su gente (galería):

«Si murió allí, encontró a Dios»

Y Alessandra sentenció con máxima emoción: «Para mí es muy significativo que Dom perdiera la vida precisamente en un lugar que amaba, en la Amazonía, donde encontró a Dios y estaba trabajando en un libro sobre conservación. Si murió allí, encontró a Dios».

En tanto, desde la Iglesia de Brasil se confirmó que este premio, en su versión estatuilla, llegará a manos de la viuda de Dom Phillips a través de la Arquidiócesis de Salvador de Bahía.