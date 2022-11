Revista de prensa: Cáritas, una mirada retrospectiva al golpe de fuerza del papa Francisco

El artículo de Crux repasa la abrupta decisión del Papa Francisco de despedir el martes a los líderes de Cáritas Internationalis , la poderosa organización benéfica católica presente en más de 200 países. Una elección que sorprendió incluso a los directivos de Cáritas, entonces reunidos en Roma. Si el Vaticano aseguró que esta decisión no estuvo motivada por asuntos de moral o mal manejo del dinero, las razones de este súbito vuelco no están claras. Muchos observadores señalan con el dedo al secretario general, el también desembarcado francés Aloysius John, que llegó en 2019 a la cabeza de este mastodonte. Crux informa sobre rumores que lo acusan de «liderazgo autoritario» y «gestión sospechosa».

Los medios estadounidenses también comentan la situación del cardenal filipino, Luis Antonio Tagle , hasta entonces presidente de Cáritas, que ve empañada su reputación por este revuelo. Elegido al frente de la organización en 2015 y reelegido en 2019, debe asumir algunas de las responsabilidades. El que por un tiempo fue citado entre los papables se ve expulsado de la dirección, aunque seguirá sirviendo de enlace entre los miembros de Caritas durante la administración interina.

Crux , inglés

2 EL DOMINICANO TIMOTHY RADCLIFFE COMENTA SOBRE LA VISIÓN DE FRANCISCO SOBRE EL SACERDOCIO

El diario del episcopado italiano publica un denso comentario del ex Maestro General de los dominicos de 1992 a 2001, el padre Timothy Radcliffe, sobre la espiritualidad del sacerdocio según el Papa Francisco. En este texto publicado como apéndice de un libro del pontífice argentino titulado Según el estilo de Dios. Reflexiones sobre la espiritualidad del sacerdocio,y publicado por la Biblioteca Editorial del Vaticano, el teólogo y biblista dominicano vuelve con sinceridad a su propio camino vocacional, que no era evidente. “Cuando se trataba de la ordenación, tenía algunas dudas: siempre me había sentido incómodo con cualquier alusión al clericalismo y había accedido a ordenarme porque mis hermanos lo querían y era útil para la predicación”, dice Timothy Radcliffe. Le hubiera gustado leer entonces las reflexiones ofrecidas por el pontífice argentino varias décadas después, con consejos muy sencillos y concretos.

Por ejemplo, al señalar que la vocación al sacerdocio ministerial libera en el sacerdote “esa potencialidad de amor que recibimos el día de nuestro bautismo”, Francisco preguntaba a menudo a sus sacerdotes en Buenos Aires cómo se preparaban para ir a dormir por la noche: “¿Y no vas a ver al Señor, al menos para darle las buenas noches?». “Tengo que hacerlo más a menudo, no es suficiente con saludar”, reconoce Timothy Radcliffe.

También nota la profunda atención fraterna del Papa. El dominicano regresa en particular a su larga internación por un tumor en la mandíbula. “Durante días y días padecí una sed terrible, pero lo único que podía hacer era humedecer mis labios (…). En este árido desierto me encontré con el hombre que le dijo a la samaritana junto al pozo: «Dame de beber» ( Jn 4,7) y que murió sediento en la cruz. Después de la operación, me quedé dormido durante casi treinta horas, recuperando el conocimiento sólo por unos momentos durante mi estancia en cuidados intensivos; mientras tanto, mi prior me trajo una nota escrita a mano para mí. Venía de Francisco. Es un ejemplo típico de la forma en que ejerce su paternidad episcopal: el Papa hace miles de llamadas telefónicas, llama a las puertas de decenas de personas y escribe cartas de su puño y letra que siempre asombran a quienes las reciben. He conocido a muchos buenos obispos, pero solo uno ha sido un verdadero padre para mí: Francisco, obispo de Roma”, comenta el padre Radcliffe con profunda gratitud.

L’Avvenire , italiano

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

Desestiman denuncia de que “Becciu podría haber sido Papa”

Un tribunal italiano desestimó la denuncia presentada por el cardenal Angelo Becciu , ex suplente de la Secretaría de Estado, quien se quejó de que la cobertura mediática desfavorable le había costado la oportunidad de ser elegido Papa algún día.

The Pillar , inglés

El veto del presidente brasileño al candidato a la embajada ante la Santa Sede

El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vetado los nombres de tres diplomáticos respaldados por el presidente, Jair Bolsonaro, para ocupar las embajadas de Brasil en Argentina, Italia y el Vaticano.

La Nación , español

Para salir de la guerra, el obispo Gallagher aboga por la promoción del progreso social

Promover el progreso social para salvar a las nuevas generaciones de la guerra. Esta es la súplica del obispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, al inaugurar la 98ª asamblea de la Unión de Superiores Generales (USG) en Roma.

Sir, italiano