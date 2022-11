Luis Enrique recordó a su hija fallecida el día de la goleada de España

El entrenador de la selección española dejó temporalmente el fútbol cuando la pequeña Xana enfermó de osteosarcoma. Su recuerdo afloró precisamente horas antes del partido en el Mundial de Qatar

Luis Enrique Martínez, seleccionador de fútbol del equipo español, ha abierto un canal en Twitch para poder explicar de primera mano todo lo que tiene que ver con su equipo durante su participación en el Mundial de Qatar22.

Así lo dijo en su primera intervención: «Grabo este video para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar. Contaré desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, establecer una comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos».

Y la verdad es que ese canal abierto hace solo unos días está siendo un éxito y ya tiene más de 500.000 seguidores que aplauden esta decisión.

La discreción le caracteriza

Luis Enrique no es muy dado a explicar asuntos de su vida privada: ni ahora que es entrenador ni en su anterior etapa como jugador. La privacidad y la discreción siempre ha sido su máxima.

Sin embargo, ayer para sorpresa de todos los aficionados, fue un poco más allá de los comentarios deportivos y permitió conocer más en profundidad su figura y su entorno familiar.

Aprovechando que España se enfrentaba a Costa Rica en su primer partido del Mundial, quiso compartir con los aficionados algunas imágenes de un viaje familiar que realizó a ese país centroamericano con toda su familia en el verano de 2016.

Recuerdo emocionado a su hija

Durante su directo por el canal de streaming el entrenador asturiano se mostró orgulloso al recordar, mediante diferentes imágenes, lo mucho que disfrutó su hija Xana, que entonces tenía 7 años, durante esas vacaciones.

«Mirad qué valiente»

En uno de los momentos, mientras mostraba una imagen de la niña bajando por una tirolina afirmó emocionado:

«Mirad qué valiente. Es el año 2016, tenía 7 añitos, la primera con una sonrisa siempre”.

En otras imágenes se podía ver al entrenador durante esas vacaciones rodeado por su entorno más cercano: su mujer, Elena Cullell, sus tres hijos, Sira, Pancho y la pequeña Xana, su hermano y su cuñada, las hermanas de su esposa y sus sobrinas.

Dejó temporalmente la selección

En julio de 2018 Luis Enrique pasó a ser el seleccionador español. Pero once meses después, cuando su hija enfermó y fue diagnosticada de cáncer de huesos, el entrenador abandonó su trabajo en el combinado de fútbol. Era junio de 2019. En ese momento prefirió estar al lado de su familia.

Finalmente, el 29 de agosto, Xana falleció. Y así lo confirmó el mismo Luis Enrique en un comunicado: «Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de 9 años, después de luchar durante 5 intensos meses contra osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas«, escribió el técnico.

En el comunicado también agradeció las muestras de cariño y la discreción de los medios durante estos duros meses. Además, destacó la labor de los hospitales Sant Joan de Deu y Sant Pau de Barcelona donde trataron la enfermedad de su hija, así como de su equipo de cuidados paliativos.

Vuelta al trabajo

Pero la vida sigue y Luis Enrique decidió volver al trabajo de dirección del equipo español en noviembre de ese mismo año. Sus declaraciones en ese momento fueron de nuevo un ejemplo y una lección de humanidad:

«Uno nunca sabe cómo va a reaccionar dependiendo de las situaciones. Esto de la muerte es algo que todos hemos de afrontar, aunque no en el orden que me ha tocado a mí. Tenía ganas de volver a recuperar la vida y volver a hacer lo que más me gusta, relacionarme con el fútbol, y demostrar a mi familia que la vida continúa».

Xana presente en sus vidas

Ahora, después de tres años, Luis Enrique, su mujer Elena y sus hijos Sira y Pancho se han superpuesto a la pérdida de la pequeña de la familia. Pero sin olvidarla ni un momento.

Luis Enrique mantiene un sólido matrimonio desde hace 25 años con Elena Cullell, con quien contrajo matrimonio el 27 de diciembre de 1997 en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar. Así que en un mes celebrarán sus bodas de plata.

Curiosamente, su hija Sira, campeona de España de saltos de caballo, mantiene una relación de más de un año con el futbolista Ferran Torres, al que entrena Luis Enrique en la selección actualmente.