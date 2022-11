Dedica los 7 goles de España a un enfermo de ELA

Cuando tienes un triunfo, piensas acto seguido en las personas que llevas en el corazón: los padres, los hijos, la novia, la esposa, Dios, un ser querido… Es esa visión trascendente que nos lleva a salir de nosotros mismos y que nos hace grandes.

Aymeric Laporte juega en la selección de España, «la Roja». Lo hace en la posición de defensa. No marcó goles pero impidió que marcara el oponente y contribuyó como todos los compañeros a que se viera encarnado lo que es trabajar en equipo a las órdenes del míster Luis Enrique: cohesión, misión, voluntad, unidad, arrojo…

Laporte tiene 28 años y es de origen francés aunque nacionalizado español. Durante el año juega en el Manchester City, o sea, en el Reino Unido. Pero sigue muy conectado a todo lo que ocurre en España.

Para él, la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no es algo sin importancia. Hizo suyo el mensaje de Jordi Sabaté Pons, ese barcelonés que lleva años luchando por que se escuche la voz de los enfermos y se ponga en marcha una política de ayuda.

Aymeric grabó un emotivo vídeo en Twitter. Se dirigía a Jordi y le decía que el día anterior al partido «cayó» en Tik Tok y vio el vídeo que Jordi había mandado a la selección. Esto le removió profundamente:

«Te he tenido presente en todo el partido. Antes, después del partido también».

El jugador quiso entonces dedicarle la que ya es la victoria con goleada más grande de España en un Mundial:

« No es una situación fácil para nada , pero bueno, estas cosas pasan en la vida . Todo nuestro apoyo, todo mi cariño y toda mi fuerza para seguir adelante. Te deseo todo lo mejor. Te agradezco de corazón las palabras que has tenido para nosotros . Te mando un fuerte abrazo. Cuídate y hablamos».

El vídeo al que se refiere Aymeric Laporte tenía mucho significado. Jordi, enfermo de ELA, pedía a los jugadores de España «que en este Mundial luchéis tanto como yo he hecho todos estos años para seguir vivo. Eso me haría estratosféricamente feliz».

«Por estadística yo ya debería estar muerto»

«En el anterior Mundial del año 2018, pensé que no vería este mundial de Qatar, ya que probablemente estaría muerto», recordó Sabaté.

«Ya hace 8 años que tengo ELA, y por estadística yo ya debería estar muerto, pero aquí sigo«, añadió.

Jordi, reconocido futbolero pese a su limitación física, añadió: «No os podéis ni imaginar la inmensa alegría de estar vivo y poder ver este Mundial, y poder apoyar a la selección que llevo en el corazón, la selección española, es decir vosotros”.

«Confío plenamente en cada uno de vosotros y sé que os dejaréis la piel en cada partido y qué lucharéis hasta el final«.

Jordi Sabaté es extraordinariamente divertido y socarrón. Tras la victoria de España exclamó: «Séptimo Goool de España. Solo os digo que me he levantado y he gritado».