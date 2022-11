Cuando san Josemaría recibió un signo de la Virgen María

Era el año 1937. España vivía una sangrienta y absurda guerra civil con una furiosa persecución religiosa.

El joven sacerdote Josemaría Escrivá de Balaguer había decidido emprender un duro camino de evasión al país vecino, Andorra, atravesando de noche caminos de montaña en el frío mes de noviembre.

Noche oscura en Pallerols

El día 21 llegó con un pequeño grupo que lo acompañaba al pintoresco pueblecito de Pallerols de Rialb.

Allí pudo refugiarse en la casa del cura y pasar la noche sobre la paja en un pequeño espacio abovedado de piedra.

Pero el agobio no le dejaba dormir: dudaba si huir de España en aquel momento tan difícil era lo que Dios quería, a pesar de pensar que le ayudaría a expandir el Opus Dei.

Una respuesta sencilla

Por eso pidió al cielo una señal que le confirmara que estaba haciendo lo correcto. Bajó a la iglesia y buscó algo que respondiera a su petición. Entonces encontró en el suelo una pequeña rosa de madera dorada.

Ese objeto tan sencillo -probablemente una parte desprendida de un retablo- lo cambió todo.

Porque el sacerdote lo interpretó como una confirmación de la Virgen de que debía seguir adelante y recuperó la paz. Él mismo describió así su experiencia unos años más tarde:

«Entonces, con moción interior que coaccionaba mi voluntad, le dije al Señor: “si estás contento de mí, haz que encuentre algo”, y pensé en una flor o adorno de madera de los desaparecidos retablos. Volví a la iglesia (estaba en la sacristía), miré por los mismos sitios donde había mirado antes. . . , y encontré en seguida una rosa de madera estofada. Me puse muy contento y bendije a Dios, que me dio aquel consuelo, cuando estaba lleno de preocupación por si estaría o no Jesús contento de mí».

Apuntes n.1440, del 22-XII-1937