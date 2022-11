La abrumadora respuesta a la soledad de los curas

Nada, me extrañó lo que, hace unos días, me comentaba una persona hablando de un sacerdote ejemplar, fallecido recientemente:

—¡Qué santo era!

—¿Le trató usted mucho? — le pregunté.

—No —me contestó—, pero le vi una vez celebrar la Santa Misa (Forja 645).



No quiero —por sabido— dejar de recordarte otra vez que el Sacerdote es «otro Cristo». —Y que el Espíritu Santo ha dicho: no queráis tocar a «mis Cristos» (Camino, 67).