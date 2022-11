Revista de prensa: En EE.UU., la misa en latín encuentra una nueva oportunidad de vida

1 – En los Estados Unidos, la Misa en latín encuentra una nueva oportunidad de vida 2 – Obispo Chow: la ley de seguridad de Hong Kong necesita límites 3 – Copa del Mundo: las nueve cosas que un católico no puede hacer si va a Qatar 4 – Sumergirse en el “ tabernáculos de la Antártida” 5 – Cop 27: la Santa Sede pide medidas urgentes y responsables

“Yo no hablo latín […]. Pero sientes que te estás conectando más con Dios». TheNew York Times se pregunta en un largo artículo sobre el aumento del número de fieles que eligen asistir a misas celebradas según el misal de 1962. El periodista informa que estos católicos a veces aceptan viajar decenas de kilómetros para encontrar una iglesia y un sacerdote, celebrando según lo que hasta hace poco tiempo se llamaba la forma extraordinaria del rito romano. Estados Unidos tiene 17.000 parroquias y el medio apunta que aumentan los lugares donde se celebra la misa en latín. Parece que el país tiene al menos 600 lugares ofreciendo la llamada misa “tradicional”. Para el New York Times, esta liturgia seduce tanto a tradicionalistas como a estetas, a familias jóvenes, a nuevos conversos… Y luego también a críticos del Papa Francisco. Como recordatorio, el pontífice argentino redujo drásticamente la posibilidad de celebrar la Misa Tridentina mientras que su predecesor, Benedicto XVI, había optado por un enfoque más liberal al respecto.

Varias razones explican el resurgimiento de la misa en latín, avanza el mdio estadounidense. La pandemia es una. Así, las parroquias ordinarias habrían permanecido cerradas por más tiempo, lo que habría llevado a algunos católicos, deseosos de revivir hermosas liturgias, a buscar otros lugares abiertos. Además, muchos devotos dicen que descubrieron podcasters e influencers tradicionalistas que los guiaron hacia Old Mass. Pero otras razones explican este entusiasmo por este regreso a la tradición, en esta Iglesia americana que cuestiona su papel cultural y político en un mundo trastornado. El periodista informa los resultados de las encuestas que destacan el hecho de que los fieles de la Misa en latín tienen opiniones conservadoras, particularmente en los temas del aborto y el matrimonio homosexual.

“Una confusión sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir”: el obispo Stephen Chow denunció el ambiente actual en Hong Kong en una entrevista con una revista de un campus jesuita local que ha dirigido en el pasado, informa el sitio AsiaNews. Instalado en diciembre de 2021 al frente de esta diócesis tan estratégica, explicó que el carácter poco claro de la ley de seguridad aprobada en 2020, especialmente la ausencia de una “línea roja” sobre lo que se puede o no decir, ha tenido un impacto negativo en el trabajo de quienes intentan curar las heridas en la sociedad de Hong Kong. Recordando que la Iglesia no había estado “inactiva” durante las manifestaciones de 2019 que empujaron a Pekín a reforzar su control, insistió en la necesidad ahora de tomarse un tiempo para escuchar a las partes contrarias y discernir.

“La mayor crisis de Hong Kong es que cada grupo piensa solo en sus propios intereses”, insistió. Explicó que por su parte tenía la intención de reunirse próximamente con el jefe ejecutivo de Hong Kong, el católico John Lee Kah Chiu, quien es exalumno de la universidad jesuita de la que fue rector. Monseñor Chow también se refirió a la renovación del acuerdo China-Santa Sede el mes pasado, expresando el deseo de que este acercamiento le permita ir a reunirse con obispos del “Continental”, subrayando que ese era el objetivo de Juan Pablo II. Finalmente, el obispo explicó que tenía la intención de llevar a cabo su gran proyecto de una universidad católica en Hong Kong, a la que quiere llamar Saint Francis University.

Mundial: 9 cosas que un católico no podrá hacer si va a Qatar

El próximo 20 de noviembre comienza la Copa del Mundo de Qatar , un evento deportivo que se desarrolla en un país musulmán que se rige por la ley Sharia y que prevé duras sanciones contra quienes violen sus normas religiosas. Los católicos que asistan a la Copa del Mundo en Qatar deben evitar participar en actividades religiosas públicas, profesar públicamente su religión y cualquier intento de convertir a otros a la fe católica, o enfrentar sanciones severas.

Buceo en los «tabernáculos de la Antártida »

La revista Omnes se centra en la labor pastoral que realizan los capellanes en las zonas más frías del mundo, por debajo del paralelo 60, donde comienza la Antártida. Detrás de esta línea se encuentran siete capillas católicas, cinco dependen del arzobispado militar argentino, otra del arzobispado militar chileno y una última de la diócesis chilena de Río Gallegos.

Cop 27: la Santa Sede pide medidas urgentes y responsables

El Nuncio Apostólico en Egipto, el arzobispo Nicolas Thevenin, pronunció un discurso en la conferencia de la ONU en Sharm El-Sheikh en el que pidió «urgencia y responsabilidad para abordar la crisis climática que afecta a demasiadas personas, especialmente a los más pobres y vulnerables».

