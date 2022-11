Revista de prensa: ¿Está en peligro la dimensión episcopal de la Iglesia?

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Miércoles, 16 de noviembre de 2022 1 – ¿Está en peligro la dimensión episcopal de la Iglesia?

2 – El obispo de Den Bosch comenta sobre la visita ad limina de los holandeses

3 – El obispo Broglio, una figura conservadora al frente de los obispos estadounidenses

4 – Iglesias en el Líbano: se necesita un presidente “inmediatamente”

5 – Baréin: la solicitud porque la amnistía del Papa cae en oídos sordos por ahora

1 ¿ESTÁ EN PELIGRO LA DIMENSIÓN EPISCOPAL DE LA IGLESIA?

El historiador italiano Massimo Faggioli, profesor universitario en Estados Unidos, explica que la Iglesia católica se está volviendo «post-episcopal». “La situación se debe a la caída vertiginosa de las vocaciones. Todavía tenemos obispos, sacerdotes y diáconos, por supuesto, pero es imposible imaginar una Iglesia en la que haya un sacerdote para cada parroquia”, explica, notando también una caída notable en el nivel de confianza de los sacerdotes en sus obispos. . “La crisis posconciliar del sacerdocio y de las órdenes religiosas no sorprende, dado el tratamiento superficial que el Vaticano II y sus documentos finales dieron a estos ministerios y su papel en la Iglesia”, explica Massimo Faggioli.

Pero la crisis del episcopado es más compleja de analizar. La revalorización del cuerpo episcopal por parte del Concilio, en particular mediante la mejora de la colegialidad episcopal, no tuvo el efecto esperado. Menciona el malestar palpable particularmente por “el elevado número de sacerdotes elegidos para ser obispos pero que rechazan este nombramiento; el número de obispos que renuncian por agotamiento; o incluso los casos de obispos discretamente destituidos (y sin ninguna transparencia, especialmente para las víctimas) por el Vaticano a raíz de acusaciones o porque fueron declarados culpables de abuso o encubrimiento”. En este contexto, la sinodalidad toma nota de la progresiva desaparición del obispo como eje del gobierno de la Iglesia. El Sínodo de los Obispos,involucrando en particular a laicos y mujeres .