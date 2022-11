Las 2 reacciones emocionales a evitar cuando algo sale mal

Cuando algo sale mal, sea grande o pequeño, hay dos reacciones emocionales en las que puedes caer fácilmente y en realidad son una trampa maligna que te hunde. Advierte de ellas este simbólico relato que circula por las redes sociales:

Cierta vez se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor.

En la noche de la venta, estaban todas las herramientas dispuestas en forma que llamaran la atención, y por cierto eran un lote siniestro: odio, celos, envidia, malicia, engaño; además de todos los implementos del mal.

Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo ¿cuál era el nombre de la herramienta?

– «Desaliento» -fue la respuesta.

«¿Por qué su precio es tan alto?» -le preguntaron al diablo-.

– «Porque ese instrumento me es más útil que cualquier otro. Con él, puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan, y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él».

El precio del desaliento era tan, pero tan alto que aún sigue siendo propiedad del diablo.