Gurú detenida por la policía en España: así capta a través de las redes sociales

"Mujer medicina", chamana, terapeuta… analizamos el discurso que emplea para publicitar sus peligrosas ceremonias con sustancias alucinógenas





Recientemente se ha sabido que el pasado 5 de noviembre la Policía Nacional detuvo en la comarca de Berguedá (Barcelona, España) a una mujer y un varón por una presunta participación en delitos contra la salud pública, justo cuando iban a comenzar un ritual en el que tenían previsto utilizar sustancias alucinógenas de origen natural, algo propio de las sectas neochamánicas y otros grupos de la galaxia New Age.

La gurú detenida se presenta, precisamente, como «mujer medicina» y «sacerdotisa chamánica», según informa la Policía. No sólo emplea la ayahuasca y otras drogas psicoactivas –»cuyo consumo entraña un alto riego para la salud»–, sino que ofrece otras pseudoterapias de origen esotérico, como el reiki, los registros akáshicos, la terapia Gestalt, las flores de Bach, la programación neurolingüística (PNL) y la canalización de la «energía crística», entre otras. También es alumna de Un Curso de Milagros.

En España hay cientos de gurús, autodenominados chamanes, maestros espirituales o sanadores, que proceden de una forma semejante, y acaban aglutinando en torno a sí a grupos de adeptos, ocasionales o fijos, que los erigen en autoridad para su vida. Si hablamos a nivel mundial, se contarían miles de pequeños líderes sectarios.

Entre la autoayuda y lo esotérico

Observando a esta chamana española detenida, hemos analizado sus publicaciones en las redes sociales durante los últimos meses, de forma que se pueda ver por dónde va el discurso de estos gurús y cuáles pueden ser los indicadores de una posible conducta sectaria, con riesgos de diversos tipos para las personas que participen en sus rituales y actividades.

Como es habitual en la literatura de autoayuda, bienestar y psicología positiva, hay una verborrea grandilocuente que pretende suscitar buenos sentimientos y dosis elevadas de autoestima, con mensajes como éste: «Hoy también es un día para observarte, serte sincera y respetar lo que sientes. A cada instante está esa posibilidad de reconocerte; cada aliento es la puerta a una renovación…».

De forma continua, la gurú habla de coherencia con la propia vida, fidelidad a uno mismo, «expresar mi momento», «compartirme desde mi verdad»… La persona es capaz de dominar su existencia por completo, y por eso dice: «Eres el comandante de tu alma (la mente subconsciente) y dueño de tu destino. Recuerda: tienes la capacidad de elegir. ¡Elige la vida! ¡Elige salud! ¡Elige la felicidad!». Pensamiento mágico en estado puro.

Y hay otro elemento que se repite: expresiones que remiten a la verdadera identidad de la persona, que sería el Infinito. Con un lenguaje que rezuma panteísmo (todo es Dios), las publicaciones de esta «sacerdotisa chamánica» hablan de unificación con el universo, al que denomina UniVerSoy, subrayando esta identidad entre el yo y la totalidad cósmica, como es habitual en la New Age.

Lo mismo sucede cuando invita a «conectar con la inmensidad que eres», ya que «la Fuente de toda vida vive y se experimenta en ti, tan sólo tienes que recordarlo». También habla de fusionarse «en el gran Misterio que nos respira». Las reminiscencias gnósticas de estas palabras son innegables. Y, en el horizonte, una promesa de felicidad sobrenatural: «en cada ceremonia y en cada rezo en mi corazón entran todas mis relaciones, todo mi mundo, y en ese espacio de inmensa consciencia, el amor que todo lo crea y transforma, lo llena de paz, de luz, de belleza y dicha serena».

Sustancias alucinógenas como «medicina»

Como ya se ha señalado, la gurú española destaca por su uso de la ayahuasca con fines místicos… y, por el lenguaje ambiguo que emplea, también con un cierto sentido médico. Las publicaciones hablan de ritos y reuniones para «compartir, sanar, reconectar y amar». Y se refiere a las sustancias alucinógenas como «medicina del alma».

En concreto, define a la ayahuasca como «curandera, maestra y visionaria», y la llama «Abuelita». Según la chamana, acompaña y enseña a quien la consume, y sirve para «reconectar con la Fuente, volver a lo que todo es… perdonarte profundamente, soltar la lucha y volver al Ser».

Pero no sólo se limita a la ayahuasca. En la publicidad de sus ceremonias alude al uso del «gran maestro Bufo Alvarius», refiriéndose así a un sapo originario de Norteamérica que segrega un veneno que posee alcaloides psicoactivos. Otra sustancia que utiliza es el Kambó, al que denomina «la vacuna de la selva», y que se trata de otro anfibio (Phyllomedusa bicolor), cuyas secreciones también tienen propiedades alucinógenas.

Y es que todos ellos funcionan, según ella, de forma mágica o milagrosa. Así publicitaba hace casi un año una ceremonia con Bufo: «corta adicciones, patrones de auto agresión mental, estrés postraumático, ansiedad, desasosiego; aporta claridad, qué camino seguir y confianza para avanzar… Un salto cuántico que te ayuda en un momento preciso». Todo un cambio personal que contará con la gurú como acompañante, para brindar «el anclaje para que así sea», en sesiones individuales o en pequeños grupos.

Asegura que el Kambó «actúa a un nivel físico, mental-emocional y espiritual… Activa el sistema inmunológico, desintoxica el organismo, en especial hígado y sangre». En otro momento afirma que «el Kambó como medicina abraza todas las patologías, desde las físicas a las psicológicas».

Ahora… víctima de una persecución

La gurú se refiere a sus seguidores como «una gran tribu de corazones valientes», que tienen la misión de «sembrar la semilla de esta nueva humanidad», creando un nuevo mundo. «Juntos somos imparables», decía hace unos meses… pero su discurso ha ganado un acento especial tras su detención el pasado 7 de noviembre. Desde entonces, ha utilizado sus redes sociales con un claro propósito apologético, de autodefensa.

«Nada que ocultar», repite. Se refiere a su misión especial como «re-evolución» y afirma que «es algo legal». Avisa a sus seguidores de «tantas mentiras que están saliendo en los medios», mientras que «quienes me conocen saben desde dónde me muevo», y los invita a no dejarse confundir por lo que considera «desinformación».

Junto con sus adeptos, se considera parte de una élite de elegidos, de los que conocen la verdad que el resto del mundo ignora. Así se percibe cuando escribe: «Queridos gobernantes del planeta: somos los de los ojos llenos de luz. Somos las mujeres y los hombres que hemos despertado del tiempo de letargo… Somos los que ya estamos cambiando el mundo… Somos imparables». Un sentimiento que los hace sentirse especiales, y que resulta un elemento importante tanto para la captación como para la manipulación de sus víctimas.