3 claves para vivir hoy con esperanza

Vive cada día trabajando con la esperanza de que todo lo que se hace con esfuerzo tiene su recompensa. Una invitación del padre Carlos Padilla para avanzar

Caminamos día tras día esperando descifrar el final. Cuando se agoten las fuerzas y sencillamente todo se acabe. Mientras tanto vivimos como hoy escuchamos en la Escritura:

«No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros». 2 Tes 3,8

1 Vivir aquí y ahora

Krakenimages – Shutterstock

Vivir, como si no hubiera mañana. Sin pensar tanto en lo que ha de venir, en lo que puede suceder cuando menos lo esperemos. Vivir aquí y ahora, hic et nunc.

Sin preocuparnos tanto por lo que hemos de vivir. Sin apegarnos de forma obsesiva a lo que ya fue, ya pasó, ya murió.

No sigamos llorando lo que pasó ayer. Hagamos el duelo y perdonemos; a Dios porque sufrimos una pérdida que nos ha dejado rotos, a nosotros mismos por las decisiones que nos hicieron daño y tomamos de forma impulsiva, y a los que nos rodean porque nos dejaron heridos.

Cuando perdonamos, el corazón se calma y sentimos que el tiempo se detiene en un momento de plena libertad y podemos mirar hacia delante confiados.

¿Hasta dónde llegarán nuestros pasos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida y enfrentando el futuro?

2 Vivir luchando cada día

Soloviova Liudmyla | Shutterstock

Comentaba Toni Nadal:

Sería bueno que nos replanteáramos nuestros principios y que nos preguntáramos, como mínimo, si con el modelo actual estamos formando correctamente a nuestros jóvenes y si les ayudamos a afrontar con garantías su futuro. En un pasaje del ensayo “La civilización del espectáculo”, Mario Vargas Llosa escribe: – ¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la escala de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. De ese modo, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia pasó a ser para sectores sociales cada vez más amplios de la cúspide a la base de la pirámide social, un mandato generacional. Y yo añadiría que esto tiene consecuencias contrarias, si no devastadoras, para una buena formación del carácter.

No vivir solo pensando en no sufrir, en no esforzarnos demasiado, en pasarlo siempre bien y en no aburrirnos. Buscando atajos que nos liberen del esfuerzo y de la lucha. Queriendo obtener el objetivo sin demasiado trabajo.

El carácter se va debilitando. Lo que no nos cuesta lograr en la vida nos debilita. Lo que conseguimos con esfuerzo y lucha nos hace más fuertes.

Hoy nos dicen que podemos conseguir el premio sin demasiado esfuerzo. Y queremos el éxito fácil. La recompensa inmediata. Sin darlo todo, sin invertir demasiado.

Y queremos además que lo bueno dure siempre y no se acabe. Queremos que las cosas difíciles pasen y las buenas sean eternas. Vivimos entonces tratando de hacerle el quite a lo que nos cuesta.

Añadía Toni Nadal:

«Cuando luchamos en una situación totalmente adversa, casi siempre acabaremos perdiendo; pero habrá un día que conseguiremos darle la vuelta a la situación. Y ese día justificará todos los anteriores».

Situaciones adversas habrá muchas en la vida. Momentos en los que pensemos que no lo vamos a lograr, y así será.

Pero no nos daremos nunca por vencidos. Volveremos a levantarnos, volveremos a intentarlo. Como ese sol que se levanta en el horizonte cada amanecer siempre de nuevo.

Así nos levantamos dispuestos a luchar cada mañana. A veces las cosas no resultarán como queremos. Tendremos que aprender a convivir con el fracaso y la frustración.

Son parte de la vida, forman parte de nuestro camino. No dejamos de luchar por ello. No sabemos cuántos días nos quedan por vivir. Se trata de vivirlos con un sentido.

No tiremos por la borda todo el camino recorrido. No nos dejemos llevar por la tentación que nos invita a descansar y a no hacer nada más.

Vivamos en presente, en el hoy. Y en este momento demos todo lo que tengamos dentro. No nos cansemos de amar, de vivir, de soñar, de desear.

3 Vivir con la mirada puesta en el cielo

Jacob_09 | Shutterstock

No nos cansemos de abrir el cielo a base de golpes. No dejemos de escalar las más altas montañas. Podemos pararnos, no rendirnos. No darnos por vencidos.

Vivamos el hoy como lo único que tenemos, sin saber si mañana saldrá el sol de nuevo.

Confiemos en que las fuerzas nunca nos van a faltar. Habrá alguien a nuestro lado que nos anime a seguir corriendo.

Alguien que calme nuestra sed o nos aliente en nuestro desánimo. Un abrazo, una palmada en la espalda, una palabra llena de alegría. Un grito de consuelo, una risa para alegrar nuestro ánimo.

No dejar de pensar que podemos lograrlo algún día, aun después de haber perdido tantas veces. Todo esto es posible.

No llevamos las cuentas de nuestros fracasos pero sabemos que en nuestra debilidad se esconde nuestra fuerza. Y en nuestros miedos hay un acicate para confiar siempre de nuevo.

Con nuestra vida podemos construir un camino nuevo. Y con nuestras manos fuertes podemos abrir sendas hasta ahora desconocidas.

Nadie nos va a arrebatar lo que ya hemos conseguido. Y nadie me nos va a desanimar de seguir insistiendo. Algún día ocurrirá algo que le dará sentido a nuestra vida.