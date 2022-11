Revista de prensa: ¿Cambiará la Iglesia su enseñanza sobre la anticoncepción?

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

1 – ¿Cómo podría la Iglesia Católica cambiar su enseñanza sobre la anticoncepción artificial?

A medida que aumentan los rumores de que el Papa Francisco está considerando un nuevo documento que podría relajar la prohibición de la Iglesia sobre la anticoncepción artificial, lo que marca una posible ruptura con la encíclica Humanae Vitae The Tableten Roma se reunió con el principal asesor del Papa en la materia, monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Este cofundador de la Comunidad de Sant’Egidio parte de la convicción apasionada de que ser «pro-vida» no se limita a reafirmar la tradicional oposición de la Iglesia al aborto y la anticoncepción, sino que es necesario promover una visión más amplia y rica de lo que significa apreciar la vida. «Hoy, lo que sigue siendo importante para nosotros es ser verdaderamente pro-vida de una manera efectiva y de ninguna manera ideológica», dijo el arzobispo italiano de 77 años. Él cree que las amenazas a la vida incluyen la guerra, el hambre, la pobreza, la caída de las tasas de natalidad, los adolescentes que se suicidan y los ancianos que son rechazados.

La economía también es un tema que toca la cuestión de la vida, porque la pobreza mata. “Dos millones de niños mueren de desnutrición cada año”, recuerda Monseñor Paglia. Es por eso que la economista Mariana Mazzucato fue nombrada en la Academia, por su experiencia en su campo de investigación, aunque sus posiciones pro derecho a decidir sobre la cuestión del aborto contradicen la enseñanza de la Iglesia. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido en que la abolición de la pena de muerte, la protección de los migrantes, la protección del medio ambiente y la lucha contra la injusticia económica forman parte de toda una preocupación de vida, por lo que la Iglesia no puede centrarse exclusivamente en aborto. Sobre la Humanae Vitae, Pablo VI advirtió que el uso generalizado de anticonceptivos conduciría a una disminución de los estándares morales y una disminución del respeto por las mujeres. Monseñor Paglia considera que se debe poner el acento en el elemento profético de la encíclica, que se manifiesta en el descenso de la natalidad en Occidente. Pero precisa que la negativa a la anticoncepción no puede sustituir a una sola doctrina: por ejemplo, la promoción de la “paternidad responsable” es un área que no ha sido suficientemente explorada. En cualquier caso, el diálogo teológico debe continuar para permitir el desarrollo de un pensamiento católico comprensible en un mundo que se enfrenta a muchas convulsiones. “Podría estar surgiendo un capítulo completamente nuevo en la ética de la vida”, escribe el corresponsal del diario británico.