Revista de prensa: Tres pontificados y el Concilio Vaticano II

Jueves, 10 de noviembre de 2022 1 – Tres pontificados y el Vaticano II

2 – El nuevo obispo auxiliar de Donetsk privado de su territorio

3 – El apoyo del Papa al obispo Paglia

4 – La primera frase en cananeo encontrada… en un peine para piojos

5 – Roma visitará a los seminaristas españoles

1 TRES PONTIFICADOS Y EL VATICANO II

En una reflexión publicada en el sitio conservador estadounidense First Things, George Weigel, un reconocido experto en papado, repasa cómo los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco integraron el legado del Concilio Vaticano II en sus respectivos pontificados. Recuerda que en la mañana del 17 de octubre de 1978, al concelebrar la Misa con el Colegio cardenalicio, el recién elegido Papa Juan Pablo II prometió que el programa de su pontificado sería la plena realización del Concilio Vaticano II, en el que había participado como obispo de Cracovia. “Su pontificado fue una epopeya de enseñanza y testimonio que contribuyó a dar al Concilio las claves de interpretación que él mismo no se había dado”, explica el biógrafo del Papa polaco. “Otros concilios habían redactado Credos, dogmas definidos. El Vaticano II no hizo nada de esto, y esta es una de las razones por las que se produjo una disputa sobre la intención y el significado del Concilio”, dijo George Weigel. Por su parte, Benedicto XVI, quien fue pieza clave en los debates conciliares como teólogo, consideró que el Vaticano II tenía como objetivo «reavivar la fe de la Iglesia en el Señor Jesucristo y renovar su experiencia del Espíritu Santo, para que para que, como los discípulos después del primer Pentecostés cristiano, la Iglesia se anime a una misión radical”. Para George Weigel, los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI deben entenderse, por tanto, como “un arco continuo de 35 años de interpretación conciliar”. Por otra parte, expresa reservas sobre el pontificado de Francisco. «La adhesión de la Santa Sede a la Declaración de Abu Dabi de 2019 y su afirmación de que la pluralidad de religiones es expresión de la voluntad de Dios no concuerda fácilmente con la proclamación por el Concilio de Jesucristo como único redentor de humanidad”, lamenta George Weigel. Él cree que «recientes reformas de la Curia Romana, la destitución de obispos sin el debido proceso y dictados curiales sobre la correcta celebración de la Misa» han socavado la autoridad episcopal, y que «la interpretación excepcionalmente estrecha por parte del pontificado de la enseñanza del Concilio sobre la liturgia hizo que la implementación del Vaticano II fuera aún más controvertida». Para este intelectual estadounidense, los debates sobre la interpretación del Concilio seguirán por tanto en el centro del próximo cónclave.

First Things , inglés.