Pentatonix quiere «Oraciones por este Mundo» esta Navidad

El grupo "a cappella" presenta un gran álbum navideño, con clásicos reinventados y algunas canciones nuevas que incluirás en tus listas de reproducción navideñas

Pentatonix lanza su último álbum «Holidays Around the World», que promete una colección ecléctica de canciones navideñas con algunas melodías originales mezcladas con los clásicos. La canción principal del álbum, «Prayers for this World», ya nos tiene emocionados al escuchar de lo que es capaz el grupo a cappella número 1.

Tal vez sea una señal de los tiempos que incluso el perpetuamente alegre Pentatonix se haya vuelto más oscuro, tanto visual como líricamente, en 2022.

De pie en una habitación oscura, con la única luz que parece provenir del agua, el video musical evoca inmediatamente un sentimiento claustrofóbico. Mientras tanto, la letra habla de una sensación de incertidumbre por el futuro, que se ha generalizado culturalmente desde la pandemia.

El coro lleva estos sentimientos a un punto crítico, ya que Pentatonix sugiere que las oraciones por el mundo son lo que más se necesita:

Prayers for this world

Bring peace to its doors

Bring hope to its shores

We’ve got to change it

Prayers for this world

Bring wind to its sails

It’s gone off the rails

We’ve got to save it

«Prayers for this World» es la canción perfecta para encabezar el álbum, ya que puede dirigirse tanto a audiencias religiosas como seculares. Realmente no se siente como una canción navideña y el arreglo vocal es mucho más expansivo que la tarifa navideña habitual de Pentatonix. Este éxito cruzado se sentiría cómodo tanto en una lista de reproducción navideña como en una estación de radio secular.

Kevin Olusola, quien escribió «Prayers for this World» con la legendaria creadora de éxitos Dianne Warren, dijo sobre la canción en una entrevista con People:

“Este es un ancla para el álbum, porque están sucediendo muchas cosas en nuestro mundo hoy, y es casi como una oración colectiva con todos estos diferentes artistas de la comunidad internacional que quieren esperanza, amor, luz y paz para nuestro mundo»

Pentatonix completa el álbum con algunos clásicos navideños, como «Hark, the Herald Angels Sing», «Last Christmas», «Jingle Bells» y más. Pentatonix le da a cada canción su tratamiento habitual para hacer que incluso las melodías más conocidas suenen únicas y nuevas. Por ejemplo, escuche su adelanto de «Joy to the World», que ha sido reimaginado tan completamente que casi no lo reconocemos.

«Holidays Around the World» también tiene algunas canciones navideñas nuevas para agregar a nuestras listas de reproducción, incluida una colaboración con Meghan Trainor llamada «Kid on Christmas». Lo dicho, Pentatonix presenta un nuevo álbum navideño que esperamos que supere la prueba del tiempo.