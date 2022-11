Papa Francisco bendice obra de arte que rasga el corazón por los sintecho

VI Jornada Mundial de los Pobres en el Vaticano. «Refugio». El arte que inmortaliza la acción y la acogida de los últimos y más pobres en la Iglesia.

El papa Francisco bendijo la estatua Sheltering (Refugio) después de la audiencia general del 9 de noviembre en la Plaza de San Pedro. Se trata de una escultura símbolo de la IV Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el domingo 13: El arte que rasga el corazón por los sintecho.

Realizada en bronce y de tamaño natural, es una obra del artista canadiense Timothy Schmalz, quien ya había realizado la estatua «Jesús sin techo». La escultura que fue colocada en el interior del Vaticano, en la plaza frente al edificio de la Limosnería apostólica del Papa. En 2013, Schmalz, presentó el modelo original al Papa para que lo bendijera.

Photo courtesy of The Dicastery for Evangelization

El artista ha realizado varias obras con un fondo religioso, espiritual, «oraciones visuales». En efecto su obra «Angeles Sin Saberlo» (Angels Unawares), sobre migrantes y refugiados, fue instalada en la Plaza de San Pedro en 2019, cuando también fue bendecida por Francisco.

«Campaña de las 13 Casas»

En esta ocasión «Refugio», es la expresión del arte que inmortaliza la acción y la acogida de los últimos y más pobres en la Iglesia. El Espíritu Santo que no abandona ni siguiera al más pequeño de los hijos de Dios. La obra busca promover la «Campaña de las 13 Casas» de la Familia Vicentina en aras de proporcionar ayuda material y espiritual a las personas que sufren la falta de hogar en todo el mundo.

Photo courtesy of The Dicastery for Evangelization

La estatua es una intuición que declara lo importante de actuar a favor de los sintecho, promovida por la FamVin Homeless Aliance (FHA), una iniciativa querida por los vicentinos para ayudar a las personas sin hogar.

La Campaña de las 13 Casas, pretende alojar a 10.000 personas en todo el mundo, para finales de 2023, en más de 160 países donde la Familia Vicentina ya trabaja.

El artista que se inspira en la Biblia

Desde hace más de 25 años, Timothy Schmalz (Angels Unawares, Homeless Jesus) construye esculturas a gran escala. Es un artista figurativo y sus piezas están instaladas en todo el mundo.

«Cuando miras las esculturas o estatuas que están alrededor de San Pedro ves que muchas están desgastadas por el tiempo. Pero lo que no debemos dejar, es que se desgaste nuestra fe y ojalá que esta obra sea un ejemplo vivo de la vivencia de nuestra fe en Dios y en la humanidad»,había dicho el artista entrevista por Aleteia al inaugurar su obra en la Plaza de San Pedro en 2019. Timothy Schmalz

Algunas de sus obras más reconocidas descansan en iglesias históricas de Roma y el Vaticano. Schmalz describe su trabajo como traducciones visuales de la Biblia.

«Aquí debo mencionar una cosa sobre Homeless Jesus y Angels Unawares. Es interesante que si uno observa la escultura de Jesús mendigo no le puede ver el rostro. Del mismo modo, tampoco puedes ver los ángeles, solamente puedes admirar sus alas (en el centro de la obra). Cuando yo decidí esconder la cara de Jesús lo hice porque representaba a todos, en esta nueva obra hay muchos rostros». Timothy Schmalz

A pesar de que la mayor parte de las esculturas de Schamlz se basan en un tema espiritual, también crea grandes y complejas esculturas públicas en bronce. Algunas de ellas incluyen monumentos en honor a los veteranos y a los bomberos.

Photo courtesy of The Dicastery for Evangelization

VI Jornada Mundial de los Pobres

El 13 de noviembre se celebrará la VI Jornada Mundial de los Pobres, que refleja el compromiso del Papa Francisco por los últimos. Este año, el llamamiento del Papa tiene una especial atención por los desheredados por las guerras, especialmente por lo que ocurre en Ucrania:

«Son millones las mujeres, los niños, los ancianos obligados a desafiar el peligro de las bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países vecinos. Los que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con el miedo y la falta de alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En estas situaciones, la razón se oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas personas comunes, que se suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad?».

Mensaje del Papa para la VI Jornada Mundial de los Pobres.

VI Jornada Mundial de los Pobres

El objetivo del Papa es instar a la Iglesia a «salir» de sus propios muros para encontrar la pobreza en los múltiples significados en que se manifiesta en el mundo de hoy.

La Jornada llega a su sexta edición y el tema elegido por Francisco para este año proviene de las palabras del apóstol Pablo a los primeros cristianos de Corinto: «Jesucristo se hizo pobre por vosotros». (Cor. 2:8-9).

La Misa presidida por el Papa

El domingo 13 de noviembre, a las 10 horas, el Papa presidirá la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, con la participación privilegiada de los pobres y de todos los fieles que deseen participar.

Al final de la celebración, en el Salón Pablo VI, se servirá una comida festiva a 1300 personas pobres.

Tratamiento médico para los más pobres

Asimismo, por iniciativa del dicasterio para la Promoción de la Evangelización y de la Elemosnería Apostólica, tras un parón de dos años debido a las restricciones provocadas por la pandemia del Covid-19, vuelve la iniciativa del Baluarte de la Salud en la Plaza de San Pedro, para garantizar la posibilidad de realizar exámenes médicos y de obtener medicamentos incluso a los sectores más desfavorecidos de la población.

Las estructuras, clínicas móviles, ofrecerán durante toda la semana, hasta el domingo 13 de noviembre, reconocimientos médicos generales gratuitos, electrocardiogramas, análisis de sangre, vacunas contra la gripe y pruebas anti-Covid.

Paquetes de alimentos para 5.000 familias

Además, el Papa ha querido expresar su cercanía a las familias necesitadas, apoyando a las parroquias en su servicio de distribución de paquetes de alimentos, ofreciendo toneladas de comida.

Se entregarán cinco mil cajas de alimentos en toda Roma a los párrocos que lo hayan solicitado. La iniciativa fue posible gracias a la generosidad de la cadena de supermercados Elite, que ofreció los productos.

Pago de facturas a familias con dificultades

Otra iniciativa de la Jornada Mundial de los Pobres 2022, es el apoyo de la Iglesia de Roma a las familias que enfrentan la crisis energética y el aumento de los precios de las facturas. Situación que pone en riesgo de indigencia a varias personas solas o familias enteras.