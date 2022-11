Mourinho en busca de espiritualidad: fue a un convento de frailes en Roma

A pocas horas del decisivo partido de Europa League entre Roma y Ludogorets de la semana pasada (ganado por Roma), José Mourinho decidió encerrarse en un convento durante unas horas, y acudió a los Frailes Palatinos.

El técnico de la Roma es un hombre de fe, es creyente, como escribe Repubblica (5 de noviembre) y vive su relación con la espiritualidad como una búsqueda continua.

El mensaje de los franciscanos

Los frailes del Palatino, que dieron las gracias a Mourinho a través de su perfil social, hicieron público el encuentro en el convento:

La primera vez en el Vaticano

Este es el pie de foto escogido por los Frailes Palatinos, acompañado de unos planos que atestiguan la velada. No es la primera vez que el míster se presta a estas visitas religiosas, de hecho ya el pasado 29 de marzo, junto a su personal, se reunió con el cardenal José Tolentino de Mendonça en San Pietro (Corriere dello Sport, 29 de marzo de 2022) .

Espiritualidad antes de cada partido

«En el camino a un partido, me refiero a salir del hotel, bajar del autobús, llegar al estadio, el camino al vestuario, el camino del vestuario al campo antes de que comience el partido, hay mucha espiritualidad. Todo esto -le había dicho Mourinho al cardenal- nunca es una rutina, aunque juegues decenas de veces en el mismo estadio, y siempre tomes el mismo camino. Es un momento que tiene algo que no puedes ver, pero sientes mucho».

«Hablo con él»

«Creo que es enormemente hermoso -continuó el entrenador de la Roma- y creo que el día que deje de entrenar, que espero que no sea pronto, será quizás lo que más extrañaré: sentir esta dimensión que me lleva en direcciones que nunca he compartido con nadie, y que hoy quizás estoy compartiendo por primera vez. Camino hacia el partido y hablo con Él…”.

«Ayúdame si tienes tiempo»

Mourinho también explicó el contenido del diálogo que tiene con Dios: «Siempre termino diciendo: mi familia es más importante que esto. Ayúdame si tienes tiempo… pero si la elección fuera entre este partido y el bienestar de las personas que amo, no lo pensaría dos veces” (Sport Sky, 5 de agosto).