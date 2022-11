Adornos de Navidad antes de Adviento: ¿solo marketing o algo más?

Los adornos navideños y el tono festivo en tiendas y calles a principios de noviembre, a veces irritan a los creyentes. ¿Son solo marketing?

Según atentos observadores de la pantalla de televisión, el 2 de noviembre aparecieron los primeros árboles y bolas de Navidad de este año. Por otro lado, las mercancías que se refieren de alguna manera a la Navidad, por ejemplo, los dulces en formas y envases característicos, podían notarse en algunas tiendas ya en la segunda quincena de octubre.

Vale la pena destacar «algunas cosas». La celebración de Todos los Santos sigue siendo un punto de inflexión importante para los estados de ánimo navideños en los puntos de venta.

Vacaciones, comercio y marketing

Esto parece comprensible. Los comerciantes no se desaniman por las numerosas voces (no sólo del clero católico) en contra de «celebrar» Halloween. A finales de octubre, en muchas tiendas puedes encontrar una gran cantidad de gadgets asociados a esta tradición anglosajona. Esqueletos, mucho color negro, monstruos sonrientes y vampiros no irían bien con productos que se refieran a la tradición y el estado de ánimo de la Navidad.

Por lo tanto, deben desaparecer antes de que símbolos completamente diferentes dominen los estantes de las tiendas. Los que se refieren a la vida nueva, la familia, la esperanza, el calor, la claridad, las emociones positivas fuertes, y no la muerte y el miedo (aunque se deban tomar con pinzas).

Los comerciantes no ocultan que las vacaciones de diciembre son de gran valor para ellos. «El período prenavideño, que ha estado en el comercio desde principios de noviembre, es uno de los momentos más importantes del año», se puede leer en uno de los sitios web en línea dedicados a la industria alimentaria.

Los análisis profesionales muestran que gastamos el dinero con más ganas con motivode la Navidad que en otros períodos. Tanto para los bienes que estarán en la mesa festiva como para los obsequios entregados en esta ocasión. Por lo tanto, hay muchas quejas sobre la comercialización de las vacaciones, pero los hechos siguen siendo ciertos.

Solsticio

En el libro Rok kościelny, Vincent Zaleski, SDB, analizando la génesis de la fiesta, escribió:

«Los romanos celebraban la fiesta del Invencible (Solis invicti) alrededor del 25 de diciembre, porque es en este momento cuando ocurre el solsticio de la noche y el día. Los cristianos tenían derecho a verla como símbolo del Cristo victorioso, que tantas veces se llamó a sí mismo la luz victoriosa. Así que reemplazaron el nacimiento del sol con el nacimiento de Cristo».

Esta referencia enormemente simplificadora muestra algo muy importante para la envoltura exterior que ha acompañado durante mucho tiempo la celebración de la Natividad de Cristo. Recuerda que el momento de esta celebración y sus condiciones históricas también influyen en las emociones y sentimientos asociados a la misma.

La importantísima dimensión religiosa, el contenido teológico del memorial de la Encarnación del Hijo de Dios, se entrelaza con un enfoque puramente humano de las celebraciones anuales, los ritos y las costumbres en torno a la Navidad. A mucha gente le gusta la Navidad .

Vacaciones en familia y un tiempo divertido

Según un informe del Centro de Investigación de Opinión Pública (CBOS), publicado en 2019, para el 56 por ciento de los polacos, la Navidad es principalmente una fiesta familiar. Según el 23 por ciento de los encuestados es una fiesta religiosa, y para el 18 por ciento es principalmente una celebración de personas asociadas con la tradición cristiana.

En España, una marca de chocolate hizo una encuesta en 2017 y observó que a un 41% de los españoles les gusta bastante la Navidad y otro 26 % adora esta celebración. En total, un 67% de la población, o sea, dos tercios celebran la llegada de la Navidad.

«Muy lentamente se convierte cada vez menos en una festividad religiosa y más en una festividad familiar», señaló la encuesta polaca.

Según una investigación de TNS OBOP de 2011, a los polacos les gusta la Navidad especialmente por la oportunidad de pasar tiempo con sus familias. También nos gustan porque son una oportunidad para descansar del trabajo.

«Los polacos también disfrutan al dar a sus seres queridos regalos y recibirlos», dijo el comunicado después de la encuesta. Muchos encuestados consideraron que la deliciosa comida que va a la mesa festiva es el mayor atractivo de la Navidad. En muchas familias, algunos de los platos aparecen solo en este momento.

No sólo «magia de la Navidad»

Entre las reflexiones disponibles en la web sobre las razones por las que a muchas personas todavía les gusta la Navidad, hay un clima y una atmósfera específicos que muchos (no solo cristianos) asocian con esta celebración.

Buscando un término para la especificidad de este tiempo, la parte molesta con los creyentes cristianos acuñó el término «magia de las fiestas». De hecho, para los seguidores de Jesucristo, referirse a la magia (no solo en relación con su Encarnación) suena extremadamente inexacto.

Sin embargo, los católicos también asocian sentimientos y emociones muy positivas con esta festividad. No sin una razón. Después de todo, la Navidad es una prueba de que Dios cumplió su promesa y envió un Salvador al mundo. Es un tiempo para fortalecer nuestra fe y afirmarnos en la creencia de que Dios nos ama inmensamente.

El hecho de que la Iglesia también tenga el deseo de permanecer por mucho tiempo en la alegría de la Natividad se evidencia en el hecho de que en la liturgia la celebración de la Navidad dura ocho días. La octava es el tiempo en la liturgia que incluye la celebración importante y los siete días siguientes.

Tiene una tradición centenaria. Después del Concilio Vaticano II, sólo se conservaron dos octavas en el año litúrgico: la octava de Resurrección (la más antigua celebrada por los cristianos) y la octava de Navidad.

Adviento y Navidad

Eso no es todo. La temporada de Navidad en la Iglesia Católica no termina con la octava, sino que continúa hasta la fiesta del Bautismo del Señor, que celebramos el primer domingo después de la Epifanía (a veces llamada Epifanía), el 6 de enero.

Además, desde que los cristianos comenzaron a celebrar la conmemoración de la Natividad de Jesucristo en el siglo IV, han introducido diversas formas de preparación para esta celebración. Los conocemos hoy como Adviento. Este año (2022) el Adviento durará 27 días.

No es abusivo decir que este es un tiempo que extiende el tiempo de la Navidad de alguna manera. Es también un tiempo lleno de esperanza y de certeza de su cumplimiento. Es un período asociado con el bien, el amor y la expectativa.

Árboles de navidad y villancicos hasta el 2 de febrero

En la Iglesia Católica de varios países, hay una manifestación más del deseo de extender el tiempo y el ambiente de la Navidad. En nuestra tradición, no colocamos solo los árboles de Navidad en casa, sino también los belenes en las iglesias se mantienen hasta la Fiesta de la Presentación del Señor, que se celebra el 2 de febrero. Se permite además cantar villancicos durante la liturgia.

Mirando desde la perspectiva presentada anteriormente, uno puede preguntarse si la presencia de símbolos y estados de ánimo navideños ya a principios de noviembre (e incluso en octubre) es solo un inteligente procedimiento de marketing, o de alguna manera una respuesta al deseo actual de extender este tiempo. ¿Quizás en el fondo está nuestro anhelo de estar en la luz y el calor del Amor?