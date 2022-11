Revista de prensa: El acuerdo entre China y el Vaticano preocupa a Estados Unidos

1- El acuerdo entre China y el Vaticano preocupa a Estados Unidos 2- Una exposición sobre Antonio Gaudí, el gran artífice de la «Sagrada Familia» 3- El ex obispo anglicano Michael Nazir-Ali habla de su conversión al catolicismo 4- Para el cardenal Schönborn, el diálogo interreligioso es una prioridad para la paz mundial 5- El vicepresidente del episcopado alemán favorece la despenalización del cannabis

Miembros de la Comisión de Libertad Religiosa en el Mundo de EE.UU. han criticado la renovación del acuerdo entre la Santa Sede y la República Popular China sobre los nombramientos episcopales, diciendo que alienta al gobierno chino a suprimir las comunidades cristianas. El acuerdo provisional secreto, firmado inicialmente en 2018 y renovado el 2 de octubre, permite que Beijing tenga voz en el nombramiento de obispos católicos.

Los funcionarios católicos esperan que el acuerdo ayude a reconciliar a la Iglesia sancionada por el gobierno y la comunidad católica disidente, conocida como la Iglesia clandestina, que está dirigida por sacerdotes cuya histórica lealtad a Roma les valió hoy, paradójicamente, ser sancionados por el Vaticano. La semana pasada, algunos miembros de la comisión federal independiente y bipartidista encargada de informar al Congreso y al gobierno sobre el estado de la libertad religiosa en todo el mundo se pronunciaron en contra del acuerdo y dijeron que no empeoraba la situación de los cristianos en China.

Stephen Schneck, uno de los comisionados, dice que los informes muestran que las condiciones de los católicos en China han empeorado significativamente en los últimos cuatro años desde que se firmó el acuerdo. “Tanto peor, de hecho, que pensamos que el trato ya no tiene sentido”, dijo a Religion News Service. Defensor de las posiciones del Papa Francisco en defensa de la justicia social, este ex decano de la Universidad Católica de América dijo estar particularmente preocupado por la situación del cardenal Joseph Zen , de 90 años, ex obispo de Hong Kong, quien fue arrestado junto con otros cinco por las autoridades chinas en mayo por un error burocrático en la gestión de un fondo humanitario considerado un peligro para la seguridad nacional de China.

Su arresto y juicio son una señal del endurecimiento del régimen chino a pesar de los contactos con Roma. La diplomacia estadounidense siempre ha sido muy activa en el tema del acercamiento entre la Santa Sede y China, particularmente bajo la presidencia de Trump. Semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, el entonces diplomático extranjero Mike Pompeo viajó a Roma para intentar cabildear contra una primera renovación del acuerdo de 2018, pero el papa Francisco se negó a recibirlo, tomando como argumento la proximidad de las elecciones.

Servicio de noticias sobre religión , inglés

2 UNA EXPOSICIÓN SOBRE ANTONIO GAUDÍ, EL GRAN ARQUITECTO DE LA “SAGRADA FAMILIA”

Una nueva exposición en Madrid ilustra la vida y obra del gran arquitecto catalán Antonio Gaudí , más conocido por la basílica de la «Sagrada Familia» en Barcelona. La exposición «da una idea al visitante de la innovación del lenguaje arquitectónico de Gaudí y, en cierta medida, de su carácter humanista, cristiano e incluso tradicional», escribe Alfa y Omega , un sitio de noticias católicas en español propiedad de la Archidiócesis de Madrid. La exposición presenta más de 150 obras y documentos del arquitecto, entre dibujos, planos, maquetas, etc. Nacido en 1852 y muerto en 1926, «Gaudí vivió en el apogeo de la modernidad», lo que se refleja en su innovadora arquitectura, explica el artículo.

Esto no le impidió tener «algo de tradición y de la Edad Media» en su obra, gran parte de la cual fue encargada por ricos empresarios, similar al «patrón del Renacimiento florentino». Toda una sección de la exposición está dedicada a la «Sagrada Familia». Presenta los planos y diseños de Gaudí y muestra cómo este lugar de culto estaba destinado a ser «un espacio de reconciliación y encuentro» y «un centro de difusión de los valores familiares cristianos». Debido a la muerte prematura del arquitecto, la basílica permanece sin terminar, pero el artículo afirma que sigue siendo la iglesia más visitada de Europa después de la Basílica de San Pedro. “Ella sigue siendo un símbolo de nuestro tiempo, donde la armonía y la fraternidad son más que necesarias: son esenciales. […] Más de un siglo después,

Alfa y Omega , español

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

El ex obispo anglicano Michael Nazir-Ali reflexiona sobre su conversión al catolicismo

El ex obispo anglicano Michael Nazir-Ali, de origen paquistaní, relata el camino que lo llevó a convertirse en sacerdote católico en 2021, como parte del ordinariato de Notre-Dame-de-Walsingham instituido por Benedicto XVI en 2011.

El Debate ,español

Para el cardenal Schönborn, el diálogo interreligioso es una prioridad para la paz mundial

El arzobispo de Viena, que estará presente en Bahrein para la visita del Papa Francisco y será uno de los 200 participantes del Foro para el diálogo Este-Oeste, considera el diálogo interreligioso una herramienta indispensable para la paz.

The Tablet , inglés

El vicepresidente del Episcopado alemán se muestra a favor de la despenalización del cannabis

Monseñor Franz-Josef Bode, obispo de Osnabrück, quiere una despenalización limitada del cannabis. Durante una conferencia organizada en su diócesis sobre este tema, los expertos plantearon la idea de la igualdad de trato entre el alcohol y el cannabis.

Katholisch.de , alemán