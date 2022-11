La clausura de las clarisas de Toledo, al descubierto después de 700 años

Un tour virtual tras los muros del Convento Santa María del Real, en la «ciudad imperial». No es la visita de un museo, sino el descubrimiento de la vida de oración y trabajo de las monjas contemplativas, sucesoras inmediatas de santa Clara de Asís

No, no se trata de visitar un museo. El Convento Santa María del Real de Toledo, al abrir sus puertas de par en par, ofrece algo totalmente inédito. Ahora es posible penetrar en esos muros que durante setecientos años preservaron la clausura de monjas descendientes de santa Clara de Asís, fundadora – junto a san Francisco – de las monjas clarisas franciscanas.

Si usted no tiene la suerte de poder trasladarse a la «ciudad imperial», no se preocupe, de nuestra mano le permitiremos disfrutar de un tour virtual en el que podrá descubrir no solo el arte, sino también la fe y la espiritualidad que durante siete siglos han irradiado estas mujeres que han dedicado su vida a la contemplación de Dios.

La experiencia de descubrir la clausura

La idea de abrir de par en par las puertas de uno de los conventos franciscanos más históricos de España, e incluso de Europa, surgió espontáneamente, cuando su exigua comunidad de monjas decidió unirse a otra comunidad de clarisas franciscanas de Toledo, las hermanas de Madridejos, para optimizar espacio y recursos, ante la disminución de las vocaciones.

Claustro del Naranjo, Convento de Santa Clara la Real Santa Clara la Real de Toledo

Las monjas podrían haber vendido el convento. Empresas hoteleras hubieran saltado sobre la oportunidad para abrir un hotel de lujo histórico. Otra posibilidad, hubiera sido deshacerse de esta responsabilidad, y cederlo a las autoridades locales para que lo convirtieran en museo.

Las hermanas, sin embargo, han sido valientes y han decidido mantener su presencia para que la visita a este lugar no sea simplemente una experiencia histórica y artística, sino que se pueda convertir también en una vivencia espiritual para sus visitantes.

Una comunidad que se remonta a Santa Clara de Asís

Pero hagamos un poco de historia. Las monjas clarisas franciscanas llegaron a Toledo en vida de su fundadora, santa Clara de Asís (1194-1253).

Coro de la capilla del convento Santa Clara la Real de Toledo Santa Clara la Real de Toledo

Tras años de presencia en la ciudad, surgió el proyecto de fundación del actual convento. Documentos históricos testimonian que comenzó a gestarse en torno al año 1340, por voluntad de una dama de la nobleza toledana, María Meléndez; ésta pertenecía una familia mozárabe.

El 27 de junio de 1371, el papa Gregorio XI promulgó en Aviñón la bula Piis devotorum, por la que autorizaba a María Meléndez a fundar el convento de monjas clarisas; estableciendo que debería dotarle de todo lo necesario para que en él pudieran vivir treinta religiosas.

Rejas mudéjares del convento Santa Clara la Real de Toledo

En esas fechas, Inés Enríquez y su hermana Isabel, que eran hijas ilegítimas del rey Enrique II de Castilla, profesaron como religiosas en este convento; que ya era uno de los más destacados de la ciudad. Por ese motivo, desde 1372 el convento comenzó a llamarse de «Santa Clara la Real».

El hogar de las clarisas

La visita al convento comienza por un portón típico de los palacios toledanos del siglo XIV. Dentro, la clausura se organiza alrededor de dos patios o claustros, el del Naranjo y el de Los Laureles. En torno a ellos se articulan las principales estancias conventuales: la iglesia y el coro, la Sala Capitular, la Sala de Profundis… Junto a otras de uso cotidiano.

El visitante puede, además, contemplar importantes muestras de arte mudéjar (el estilo artístico de los reinos cristianos de la península ibérica de esa época; que incorporaba influencias de estilo hispano-musulmán), así como pinturas, esculturas y orfebrería de incalculable valor.