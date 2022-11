¿Es esta versión del «Ave María» de esta niña de 10 años la mejor realizada hasta ahora?

La realiza Victory Brinker, poseedora de un record Guinnes, que canta con todo su corazón esta hermosa interpretación

La Santísima Virgen ha sido honrada a lo largo de los siglos de innumerables maneras: millones de bebés han recibido su nombre; ha aparecido en tantas obras de arte y esculturas y por supuesto, la gente la ha alabado en oración y canto. Una publicación reciente en Facebook de una cantante de 10 años puede ser una de las formas más hermosas en las que ha sido honrada hasta el momento.

Brinker, a su tierna edad, es en realidad una cantante clásica, un hecho que le ha valido el título del Record Guinness como la cantante de ópera profesional más joven de la historia. Y si la escuchas con los ojos cerrados, su talento vocal parece contradecir su corta edad.

En su inspiradora publicación, la cantante se encuentra frente a un altar, una imagen de inocencia. Canta un apasionado Ave María, con melodiosos matices aterciopelados que pocos adultos podrían lograr.

La preadolescente, una de 11 hermanos, fue adoptada por Christine y Eric Brinker. Su talento fue descubierto antes de su sexto cumpleaños, cuando le mostró a su mamá su impresionante rango vocal. Brinker es capaz de alcanzar unas increíbles tres octavas y puede cantar en siete idiomas.

Su talento ha sido alentado por toda su familia, con su mamá dedicando tiempo para que su hija practique todos los días:

“Mi mamá me enseñó a cantar y me ayuda a creer que puedo hacer cualquier cosa. No importa lo que quiera hacer a continuación, ella encuentra la manera de ayudarme a hacerlo. Ella siempre me está animando”, compartió la cantante con Guinness World Records.

Si bien su voz es suficiente para ponerte la piel de gallina, también es inspirador ver a alguien tan joven honrar a la Virgen María con tanta pasión. Y definitivamente es algo que vale la pena compartir con los jóvenes en tu vida.