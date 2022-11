El médico hizo lo imposible: unos padres ciegos ‘ven’ la ecografía de su hijo

Ocurrió en Cartagena de Indias (Colombia). El doctor agudizó el ingenio para que un matrimonio, invidentes los dos, disfrutara de la imagen del bebé como cualquier pareja de futuros padres

La ecografía es un momento especial para los futuros padres.

Sin embargo, cuando son discapacitados visuales, y es imposible ver a su hijo que va a nacer en la famosa imagen, es difícil, a priori, vivir este momento de alegría y emoción.

En Colombia, en la ciudad portuaria de Cartagena ubicada en la costa caribeña, un médico se encontró con esta situación este verano con una pareja de futuros padres ciegos.

Una vez realizada la ecografía, el médico imprimió la imagen del bebé en 3D, para resaltarla. Luego se la ofreció a los dos cónyuges, con el nombre del niño escrito en Braille.

«Esperamos que este regalo (…) pueda ayudarlos a estar unidos a su hijo hasta que puedan tocarlo al nacer», publicó la doctora en Twitter. La madre habló después de ser entrevistada por un canal colombiano:

«Cuando me dieron este regalo, casi no podía hablar. Lloré, fue mucha emoción porque realmente no me lo esperaba. Es tan realista que los detalles son impresionantes».

El padre también reaccionó:

«Es una sensación espectacular poder tocar la cara de mi hijo por primera vez.»