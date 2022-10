«Tener un hijo»: La intención de oración que más se envía a los monasterios

La intercesión más solicitada a los religiosos de clausura de la Red de Oración de Aleteia Family: poder experimentar el gozo de ser padre y madre

Hace ya casi un año, la red global Aleteia, gracias a la colaboración con la Fundación DeClausura, lanzaba la Red de Oración con los Monasterios, un servicio que permite a los miembros de Aleteia Family compartir sus intenciones para que monasterios de religiosas y religiosos contemplativos las pongan ante Dios en la Celebración Eucarística de cada domingo.

Hasta estos momentos, la Red ha recibido 40 mil peticiones de oración en español, inglés, francés, portugués, italiano y polaco. De este modo, la iniciativa se ha convertido en una oportunidad para compartir las más profundas preocupaciones, inquietudes, esperanzas, así como los consuelos más íntimos.

Y, poco a poco, según crecía la Red, los beneficiados han ido compartiendo emocionantes testimonios que muestran la potencia inerme de la oración de religiosas y religiosos que viven en comunidad en monasterios o conventos.

El anhelo de ser madre, de ser padre

Entre las peticiones que recibe la Red de Oración con los Monasterios cada semana, muchas proceden de parejas que desean con todas sus fuerzas tener un bebé y formar una familia. Con frecuencia, su deseo se ve frustrado y el anhelo se convierte en íntimo sufrimiento, tanto para la mujer como para el hombre.

Inés Cristina, desde Chile, compartía hace meses esta intención de oración con las religiosas y religiosos contemplativos:

«He sufrido cuatro abortos, llegué a asumir el no ser mamá. Los días siguientes a aquel día, cuando me tocó oír esas duras palabras de que no podría tener hijos, fueron muy difíciles. No había día que no llorara preguntándole al Señor: ‘¿por qué a mí?’. Y gracias a las oraciones de ustedes, ya tenemos al bebé en casa, gracias por darnos tanta felicidad».

Juan, desde Bogotá, nos escribió, al ver cómo su esposa entraba en una depresión profunda, tras cinco años intentando ser padres:

«Nuestra familia se tambaleaba, mi esposa estaba sintiendo un dolor inmenso por la pena de no quedar embarazada y nuestras familias nos presionaban para tener un bebé. Hemos llevado cinco años intentándolo. Leemos Aleteia y vi la Red de Oración con los Monasterios, envié mi petición, y mi esposa ahora ya está embarazada de seis meses. Gracias a los monasterios por el milagro por el que han rezado».

Esperanza, futura abuela, comparte con nosotros su emociónate testimonio:

«Hace un tiempo, pedí oración por mis hijas, para que Dios les concediera el don de la maternidad. Hoy, gracias a Dios y a ustedes, una de ellas está embarazada y, confiando en Dios, pronto a la otra también le llegará la bendición. Que sean unos bebés sanos y fuertes consagrados a Dios.Dios les bendiga, seguimos unidos en oración fraterna».

Cuando no hay esperanza

Alicia, desde Buenos Aires, el 22 de mayo del 2022, pidió oración para quedar embrazada. Este fue su mensaje:

«Mi esposo y yo estamos buscando un embarazo. Los médicos dijeron que no hay posibilidad, pero nosotros confiamos que la oración todo lo puede. Gracias y muchas bendiciones…».

En septiembre, Alicia escribió a la Red este segundo mensaje:

«Hace unos meses, les pedimos que los monasterios oraran para que yo me quedara embarazada. Después de compartirlo con nuestras familias, ustedes son los siguientes: gracias a la Red de Oración, en unos meses, tendremos a nuestro bebé, y les mostraremos sus fotos. Dios les bendiga».

Muchos bebés han sido concebidos en estos meses después de que sus padres compartieran su intención de oración con conventos y monasterios. La Red ha recibido testimonios de al menos diez bebés en diferentes países. Pero obviamente son muchos más, pues comprensiblemente no todos tienen la bendita osadía de compartir su testimonio.

La oración de religiosas y religiosos contemplativos se ha convertido en el apoyo decisivo para estas parejas, mostrando de manera eficaz el papel decisivo que los monasterios y conventos desempeñan en el Cuerpo Místico que constituimos los cristianos.

Hacer que crezca la Red

Hay muchas personas que necesitan oración y la oración hace milagros como los que aquí hemos compartido. La Red de Oración con los Monasterios está abierta a todos. Para que las gracias de esta Red puedan seguir irradiando es necesario que la difundamos entre nuestros familiares, amigos y conocidos… Basta compartir este enlace: https://es.aleteia.org/intencion-de-oracion/

Es posible colaborar con un donativo al sostenimiento de los monasterios y conventos, que ofrecen su vida de manera desinteresada por nosotros para que podamos beneficiarnos de su oración de manera totalmente gratuita. Es posible ofrecer un donativo a las religiosas y religiosos contemplativos a través de la Fundación DeClausura: https://declausura.org/donativos