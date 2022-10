Huérfanos digitales: habla una experta en protección de datos

Mar Dorrio hace una entrevista práctica a Laura Davara, abogada especialista en protección de datos y autora de "El libro definitivo sobre redes sociales. Claves para padres y educadores"

La peor pesadilla para cualquier padre es dejar a sus hijos huérfanos antes de tiempo, antes de verlos «hechos» para enfrentarse a las bofetadas de la vida, antes de dejarles la cabeza bien amueblada con la sabiduría que les quiere transmitir.

Y, sin embargo, somos muchos los que, porque no sabíamos, porque nos ha cogido desprevenidos, porque crecimos con un teléfono fijo, los hemos dejado huérfanos digitales.

Padres «esquerosos»

Nos hemos convertido en el grupo de los «esquerosos», como define el coach Antonio Moar: es que nos dan mil vueltas, es que estas generaciones han nacido aprendidas, es que yo soy incapaz, es que no tengo tiempo, es que…

Debemos salir de esa lista de los «esquerosos» y concienciarnos de que no podemos resignarnos sin más.

Debemos, y podemos, ponernos al día, para que en nuestra casa no se críen huérfanos digitales. Ellos, que se merecen lo mejor, se merecen que los puedas acompañar, aconsejar e incluso prohibir, en determinadas situaciones de riesgo, igual que les has enseñado, acompañado y prohibido en la vida offline, no dejándoles cruzar en rojo.

En el Café de los Viernes de la semana pasada, hablamos con Laura Davara, autora de «El libro definitivo sobre redes sociales». Con ella, aprendimos un término, o el término, que nos puede ayudar a solucionar rápidamente más de un problema.

-Laura, ¿cuál es ese término?

El canal prioritario. Es una dirección web donde se ocuparán con celeridad de eliminar una foto inconveniente que esté circulando por internet, de solucionar una suplantación de identidad en alguna red social, etc. El uso del canal prioritario es perfectamente compatible con dar parte a la Policía. En el canal prioritario suelen conseguir eliminar una foto de internet en 72 horas.

-Laura, ¿qué más recomendaciones nos das a los padres que queremos dejar de tener hijos huérfanos digitales?

Otra cosa que recomiendo encarecidamente es hacer egosurfing de vez en cuando, con nuestro nombre y el nombre de nuestros hijos, para confirmar que no hay nada inconveniente en internet sobre nosotros (egosurfing es meter nuestro nombre en el buscador y ver lo que aparece).

-Laura, nos has hablado con detenimiento sobre las niñas.

Sí, hablo con detenimiento porque las mujeres tenemos ese punto de ser más impulsivas y menos cautelosas en temas de redes sociales. Tenemos más tendencia a compartir fotos y, muchas veces, fotos no recomendables.

6 de cada 10 niñas han sufrido algún tipo de ciberacoso.

Se sabe que 6 de cada 10 niñas han sufrido algún tipo de ciberacoso. Hay que concienciarlas de que nadie que te quiere te pone en peligro. Nadie que te quiere te pide una foto con pose erótica, escasa ropa…, porque siempre hay un riesgo. Yo les digo que no se hagan una foto que no querrían que viese su abuela.

-En el libro recomiendas pensar, reflexionar antes de publicar, y ofreces una lista de lo que jamás se debe compartir. No sé si nos puedes dejar por aquí algunas de las recomendaciones.

Por supuesto. Hay cosas muy obvias, como datos en tiempo real, o información sobre lugar y periodo de vacaciones. Dar estos datos es anunciar que tu casa está vacía.

Cuida mucho qué ven y con quién interactúan tus hijos. Ilike – Shutterstock

También hay que evitar subir noticias falsas, porque es tu responsabilidad que en internet haya información fiable y de calidad.

No se deben mostrar fotos completas de entradas a espectáculos, ya se han utilizado para clonarlas. Ni la localización o alguna queja sobre tu colegio: nunca sabes quién puede leerlo ni las consecuencias que puede provocar.

Tampoco fotos con pulgares hacia arriba, porque si la foto tiene unas determinadas características, se puede llegar a utilizar para clonar tu huella dactilar. Y, sobre todo, cualquier foto de la que no estés 100% seguro de que quieres que permanezca para siempre, para todos.

Los 3 mitos falsos de internet

-¿Cómo podemos concienciar a la gente joven de que tocando botones se puede estar delinquiendo? Cuando roban una lata de Coca-Cola en una tienda, hasta las hormonas les avisan de que están haciendo algo incorrecto. Pero esa señal de alarma no se despierta desde el sofá de sus casas.

Yo creo que es bueno aclararles los tres mitos falsos de internet:

1º) En internet y las redes sociales puedes hacerlo todo sin que se sepa quién eres, desde el anonimato. Estotalmente falso. Puedes buscar sentencias reales en internet como las que comento en el libro.

2º) Hagas lo que hagas en internet, no hay castigo ni sanción: falso.

3º) Si borras un contenido en internet, desaparece para siempre. ¡Falsísimo! Jamás puedes controlar quién ha hecho pantallazo de esa foto que has eliminado. Además, tenemos que concienciarles, recordarles, que empresas y entidades, antes de confiar en ti, antes de darte un puesto de trabajo, van a investigarte en internet.

-Laura, ¿qué son los grupos de whatsapp 03, 04?

Pues la verdad es que, de la existencia de esos grupos de whatsapp, me enteré por mi sobrino. Son grupos de whatsapp de los nacidos en 2002, 2003, 2004. Grupos que nadie sabe exactamente quién los ha creado. Yo pregunté: «¿Quién es el creador?». Y me contestaron: «Pues no sé…, un tipo muy majo». Estos grupos se usan, entre otras cosas, para hacer quedadas. Pero bueno, a lo mejor ese tipo tan majo no es de 2004, y hasta puede resultar no ser majo…

-En el libro nos proporcionas la lista de síntomas que suelen presentar las personas que no mantienen una relación sana con los dispositivos.

Sí, las más comunes son nomofobia (miedo, agobio, ansiedad ante la posibilidad de salir de casa sin el móvil o quedarse sin batería), vista cansada, insomnio, el síndrome de la llamada imaginaria, text neck (te duele el cuello), efecto Google (pérdida de la capacidad de memorizar datos), FOMO (siglas de “fear of missing out”, miedo a quedarse fuera), cibercondría (búsqueda obsesiva de información médica en internet para comprobar si padece alguna enfermedad), depresión de redes sociales (depresión al comparar su vida con la aparente perfección de la vida de los demás), infoxicación, etc.

Podríamos seguir hablando de términos, excesos, defectos y peligros de internet con Laura, pero con que tomemos conciencia de que necesitamos formarnos, estar al día, y abandonar el grupo de los «esquerosos», por el bien de nuestros hijos, cerraremos estas líneas con la sensación de misión cumplida. ¿Procuraremos que no crezcan en nuestro hogar huérfanos digitales? Why not?

Este es el vídeo de Laura Davara en su intervención en el Café de los Viernes, la iniciativa que propone Mar Dorrio: