¿Triste y turbado? 5 claves del Papa para «no permanecer muertos, derrotados»

Audiencia general. El papa Francisco predica sobre la desolación: «Nadie quisiera tener que pasar por esos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan….».

El papa Francisco reflexionó hoy sobre la desolación que definió como un momento en el cual «los movimientos» del corazón «se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones».

En la Audiencia General de este miércoles, 26 de octubre de 2022, el Papa indicó que «nadie quisiera tener que pasar por esos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan. Y si sabemos ‘leerlos’, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual, pueden ayudarnos a madurar».

El Papa recordó la lección espiritual de San Ignacio de Loyola que dice así: «cuando llega la prueba, ‘no hacer mudanza’, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor». Así, seguir viviendo con mayor paz y libertad.

A continuación, tres claves para «no permanecer muertos, derrotados por un momento de tristeza».

1 Nadie quisiera estar desolado, triste, ,pero…

En su discurso, señaló que todos quisiéramos «una vida siempre alegre, feliz y satisfecha. Pero esto, además de no ser posible, tampoco sería bueno para nosotros».

El remordimiento, dijo, «literalmente es la conciencia que muerde, que no da paz». Un cambio en la vida puede comenzar por una situación de tristeza. Por ejemplo cuando la persona convive con un vicio.

«Dios toca el corazón a través de la tristeza, el remordimiento. ¿qué es esto? Una invitación a iniciar un nuevo camino. El hombre de Dios sabe notar en profundidad lo que se mueve en el corazón», explicó.

2 Es importante aprender a leer la tristeza

El discernimiento también significa saber leer la tristeza que «puede ser una campana de alarma indispensable para la vida». La tristeza – afirmó – está «invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles». «La tristeza funciona a menudo como un semáforo: «¡Deténte, está en rojo, estoy triste, hay algo ahí!».

El Papa cita a Santo Tomás que «define la tristeza un dolor del alma: como los nervios para el cuerpo, despierta la atención ante un posible peligro, o un bien desatendido»

Po eso, afirmó la tristeza «es indispensable para nuestra salud, nos protege para que no nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros».

3 La tristeza es un obstáculo con el que el tentador quiere desanimarnos

«Para quien tiene el deseo de realizar el bien, la tristeza es un obstáculo con el que el tentador quiere desanimarnos». Francisco invita a no abandonar el bien que se puede realizar, de otra manera, «no concluiríamos nunca nada».

El camino hacia el bien, cita el Evangelio, «es estrecho y cuesta arriba, requiere un combate, un vencerse a sí mismo». «Es importante, para quien quiere servir al Señor, no dejarse guiar por la desolación». Pues, «Jesús rechaza las tentaciones con una actitud de firme determinación (cfr Mt 3,14-15; 4,1-11; 16,21-23)».

«’No, no quiero hacerlo, es aburrido, ten cuidado’», advierte el Papa. «Lamentablemente, algunos deciden abandonar la vida de oración, […] el matrimonio […], sin pararse antes a leer este estado de ánimo, y sobre todo sin la ayuda de una guía».

El Papa recomienda no perder espontaneidad y libertad, seguir adelante: «Una regla sabia dice no hacer cambios cuando se está desolado. Será el tiempo sucesivo, más que el humor del momento, el que muestra la bondad o no de nuestras elecciones».

4 La prueba es un momento importante

«En la vida espiritual la prueba es un momento importante, la Biblia lo recuerda explícitamente: «Si te presentas para servir al Señor, prepara tu alma para la prueba» (Sir 2,1)».

El Papa insiste que seguir el «camino bueno» significa aceptar que en la senda se encontrarán «tentaciones» y «momentos de tristeza». «Es como cuando un profesor examina al estudiante: si ve que conoce los puntos esenciales de la materia, no insiste: ha superado la prueba».

Y explica que «si sabemos atravesar soledad y desolación con apertura y conciencia, podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual.»

5 5. ¡Importante!: Ninguna prueba está fuera de nuestro alcance

«Ninguna prueba está fuera de nuestro alcance, ninguna prueba será superior a lo que nosotros podemos realizar, pero no huir de las pruebas, ver lo que significa esta prueba. ¿Qué significa que esté triste? ¿Qué significa que me encuentro en desolación y no logro ir adelante?

San Pablo recuerda que nadie es tentado más allá de sus posibilidades, porque el Señor no nos abandona nunca y, con Él cerca, podemos vencer toda tentación (cfr 1 Cor 10,13).

Y si no la vencemos hoy, nos alzamos otra vez, caminamos y la venceremos mañana. Pero, no permanecer muertos, derrotados por un momento de tristeza o de desolación, sigan adelante. Que el Señor te bendiga en este camino osado en la vida espiritual, que significa siembre caminar», concluyó.

Intenciones de oración y llamamientos del Papa:

Violencia espeluznante en Congo y Ucrania

Después de la catequesis, el Papa rezó por las víctimas de un dramático ataque en Kivu del Norte que costó la vida a siete personas indefensas en los últimos días, entre ellas una monja que cuidaba a los enfermos. La Hermana Marie-Sylvie fue brutalmente asesinada en el ataque a un hospital por islamistas perpetrado el miércoles.

El asalto, que tuvo lugar en Kivu del Norte y se dirigió contra dos instalaciones sanitarias, fue supuestamente lanzado, según fuentes locales, por el grupo Fuerzas Democráticas Aliadas (Adf) en el territorio de Beni. El Papa también dirigió un nuevo pensamiento de cercanía a la “martirizada Ucrania”.

Virgen de Aparecida protectora de Brasil contra el odio

El Papa saludó también a los fieles de Brasil: «Pido a la Virgen de Aparecida que proteja y cure al pueblo brasileño, que lo libere del odio, la intolerancia y la violencia».

Solemnidad de todos los santos

El Papa recordó que el próximo martes se celebrará la Solemnidad de Todos los Santos. «Pidamos que, siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación, y sepamos confiar siempre en Él y en su amor infinito que no nos abandona. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias».

La invitación del Papa: Recen el Rosario:

Por último, el Papa dirigió su pensamiento a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados presentes en esta Audiencia de fin de octubre. «A todos deseo recomendar de modo especial el rezo del Santo Rosario; esta sencilla y sugestiva oración mariana muestra a cada uno el camino para seguir a Cristo con confianza y generosidad. A todos mis bendiciones.»