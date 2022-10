Revista de prensa: ¿Los sacerdotes estadounidenses están perdiendo la fe en su obispo?

Una nueva encuesta del clero católico en los Estados Unidos muestra que existe una desconfianza generalizada en los obispos, y solo el 49% de los encuestados indicaron que confían en su obispo. La encuesta, realizada por sociólogos de la Universidad Católica de América, se centró en el bienestar de los sacerdotes católicos hoy y su relación con la Iglesia y sus superiores a la luz de la crisis de abuso sexual. Se encuestó a 10.000 clérigos y se recibieron 3.516 respuestas de 191 diócesis.

Luego, los investigadores realizaron 100 entrevistas de seguimiento. 8 de cada 10 sacerdotes fueron descritos como «cumplidos» en base a diez preguntas que evalúan su «felicidad y satisfacción en la vida, salud mental y física, sentido de significado y propósito, carácter y virtud, y relaciones sociales cercanas». “Soy feliz en mi vida. Encuentro la verdadera alegría. Amo lo que hago”, dijo un sacerdote religioso a los investigadores. Por el contrario, el 45 % de los sacerdotes mostró al menos un signo de agotamiento y 1 de cada 10 mostró signos graves de agotamiento.

El clero religioso tenía menos probabilidades de revelar agotamiento, con un tercio mostrando al menos un indicador, en comparación con la mitad del clero diocesano. Además, los sacerdotes más jóvenes eran más propensos a decir que se sentían agotados, en comparación con el clero mayor. Un factor negativo importante en la evaluación del bienestar de los sacerdotes fue la falta de confianza en sus obispos, lo que condujo a una reducción del 11,5 % en el bienestar de los sacerdotes.

Estas actitudes fueron particularmente marcadas cuando se trataba del temor de que un sacerdote pudiera ser acusado falsamente de abuso sexual y que los obispos no lo ayudaran a combatir esta acusación. La encuesta también encontró altos niveles de apoyo a las políticas fuertes contra el abuso sexual .

The Tablet , Inglés

2 EN ESPAÑA, LA PRESIÓN SOCIAL ALIMENTA LAS PETICIONES DE EUTANASIA

Gorety Pazos, especialista en medicina familiar y experta en cuidados paliativos y continuados, participa en el IV curso de bioética y oncología de la Fundación Pablo VI que, en línea con el magisterio de la Iglesia, trata de ofrecer alternativas a la eutanasia, legalizada en España desde 2021. Esta organización proporciona formación a oncólogos clínicos y a todos los profesionales y voluntarios implicados en la atención de pacientes con cáncer.

En una entrevista con Alfa y Omega , explica que en el día a día, «prácticamente todas las decisiones de la profesión médica tienen un aspecto ético: iniciar un tratamiento, suspenderlo o no, qué pacientes son aptos para recibir tratamientos más agresivos» o no, la cuestión de la autonomía del paciente, etc. Señala que “los médicos son cada vez más conscientes de la necesidad de formación en este campo ético, especialmente desde la aprobación de la ley sobre la eutanasia. Sin embargo, debido a la sobrecarga de trabajo, en sus actividades diarias se da prioridad a otras formaciones más técnicas».

Desde que se legalizó la eutanasia en España en nombre, según el legislador, de una «demanda social clara y sostenida», el experto en cuidados paliativos lamenta el aumento de «eutanasias disfrazadas de sedación paliativa, que en ocasiones se realizan tras una precipitación que se produce por múltiples motivos: presión de atención, falta de recursos, petición hecha por la familia o por el paciente que de repente tiene prisa por irse porque siente vergüenza”. La presión social, por tanto, juega un papel importante en estas solicitudes de eutanasia: «un paciente con un soporte familiar, social y económico bueno va a tener un final muy distinto que el mismo paciente con las mismas patologías y complicaciones, pero con un soporte social, familiar y económico peor».

También quiere un mejor apoyo público para la hospitalización en el hogar, porque las largas estadías en el hospital aumentan los riesgos de infección, desorientación y depresión, y por lo tanto solicitudes de sedación profunda o incluso de eutanasia.

Alfa y Omega , español

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

«Vatican Girl»: El documental de Netflix sobre una desaparición en el Vaticano durante 40 años.

Qué saber de la nueva serie documental de Netflix que cuenta la historia de la misteriosa desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años que ahora es la única ciudadana del Vaticano dada por desaparecida.

Revista América , Inglés

¿Puede el Papa Francisco sobrevivir a las travesuras de los cardenales “cismáticos”?

Algunos cardenales de alto rango, profundamente descontentos con el ciclo 2021-2022 del Sínodo Mundial de la Iglesia Católica sobre la Sinodalidad, parecen querer que todo el proyecto desaparezca. (Opinión)

Reportero católico nacional , inglés

Homenaje y advertencia de Emmanuel Macron a las religiones

De visita en Roma donde se reunió por tercera vez con el Papa Francisco, el presidente de la República Francesa aprovechó su viaje para poner los puntos sobre la “i”.

Le Figaro , francés