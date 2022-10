Oración por la Paz con la participación del Papa en el Coliseo de Roma 

El papa Francisco hoy alzará su voz en oración en el Coliseo de Roma, donde la tradición asegura se derramó sangre cristiana, inocente y no sólo, para pedir a Dios por el fin de la guerra mundial en pedazos, incluido el conflicto que desangra el corazón de Europa, en Ucrania.

Mañana, martes 25 de octubre, iré al Coliseo para rezar por la paz en Ucrania y en el mundo, junto con los representantes de las Iglesias y Comunidades cristianas y de las religiones del mundo, reunidos en Roma para el encuentro «El grito por la paz». #OremosJuntos — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 24, 2022

El contexto de esta ceremonia de oración es el Encuentro Internacional, «El Grito de la Paz. Religiones y culturas en diálogo» (23 – 25 de octubre de 2022), organizado por la Comunidad de San Egidio en la capital italiana. La trigésima sexta cita del Encuentro ha sido promovido en el «espíritu de Asís», tras la histórica jornada querida por san Juan Pablo II en 1986.

La paz y la urgencia de construirla, junto con la crisis medioambiental y humanitaria, con miles de refugiados obligados a abandonar sus tierras, han sido los temas que se abordaron durante la conferencia internacional, a la que también asistieron personas no sólo de Italia, sino también de varios países europeos y de Brasil y Argentina.

El Encuentro Internacional por la paz en Roma también hace de puente a la Celebración para una agenda de desarme para salvar la humanidad y nuestro futuro promovida por Naciones Unidas (24 al 30 de octubre).

Las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares, todavía representan una preocupación primordial, debido a su poder destructivo, poniendo en riesgo a la humanidad.

«Bombas sucias»

En efecto, el uso de «bombas sucias» preocupa a la comunidad internacional. Rusia subrayó su consideración de que Kiev se está preparando a usar una «bomba sucia» en su propio territorio y aseguró que llevaría el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, según informó France24 (24.10.2022).

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha negado las acusaciones. Analistas del Pentágono consideran esta información como parte de un plan para llevar el conflicto a un nivel sucesivo. Sin embargo, el temor del uso de un armamento con material radioactivo sigue latente.

Sin armas atómicas, ya las cifras en perdidas humanas despiertan preocupación. Según la Agencia de la ONU para los derechos humanos alrededor de 6400 civiles ucranianos han fallecido desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero. Además, 9776 son los heridos.

Una bomba sucia que combina explosivo convencional y material radio activo y representa una amenaza letal con consecuencias devastadoras para una población o una zona estratégica.

Rezar para que acabe la «locura de la guerra»

Desde el inicio del conflicto en Europa hasta la fecha, el Papa ha realizado más de 92 alocuciones o llamamientos para pedir la paz para Ucrania. La de hoy será una plegaria para que se frene la «locura de la guerra», que amenaza con hacerse cada vez más grandes hasta tomar la forma de «un conflicto global».

Precisamente, el Vaticano informado hoy que «como consecuencia de una guerra mundial fragmentada, más de 100 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, las familias se han desgarrado y un sinnúmero de madres, padres, hijos e hijas viven con miedo, sin poder practicar su fe, perseguir sus sueños de una vida mejor» (Seguir el Camino de la paz 25.10.2022).

¿Qué país está mejor después de una guerra?

El papa Francisco ha remarcado en cada ocasión todo su rechazo porque una guerra no está justificada y jamás resuelve los problemas que pretende superar. «¿Vemos que Yemen, Libia o Siria, por citar algunos ejemplos contemporáneos, estén mejor que antes de los conflictos?» (18.10.2022).

Ante la guerra de Ucrania y otras guerras, pide diálogo, negociación, escucha, construir un sistema de convivencia que no se base en el poder de las armas. «La existencia de las armas nucleares y atómicas pone en riesgo la continuidad de la vida humana sobre la Tierra».

