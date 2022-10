Clásicos de la literatura cristiana: «Con el corazón en ascuas»

El pequeño libro Con el corazón en ascuas nos habla del encuentro entre dos corazones que se anhelan. Por un lado, un corazón que está «en ascuas», el nuestro. Y por el otro, el corazón misericordioso de Dios, que nos ama desde la eternidad.

Comencemos aclarando que la palabra «ascua» tiene dos significados diferentes. Una primera acepción es «inquieto, sobresaltado», y la otra es «encendido, que arde«. Ambos significados tienen su lugar en esta historia.

Despacito y de la mano, nos lleva el padre Nouwen a redescubrir lo que sucede cuando esos dos corazones felizmente se encuentran en la Eucaristía.

Un corazón lleno del mundo

¿Por qué está inquieto nuestro corazón? En primer lugar, debido a los problemas y luchas personales. Ellos lo alimentan de palabras como estrés, cansancio, miedo, enfermedad, soledad, tristeza.

De igual forma, las noticias globales le proveen de temas como: corrupción, violencia, inflación, guerra, contaminación… Está inquieto, en parte, porque la vida le parece injusta.

Sin conexión con el cielo

Pero esa inquietud también obedece a que se desconectó de lo sagrado. Sumergido en sus propias preocupaciones y las del planeta, ese corazón ha ido olvidando lo más importante: que es muy amado por Dios, que Cristo murió por él en la cruz, que su vida sencilla es realmente una vida sagrada, y que fue creado para la eternidad.

En el fondo, lo que ha ocurrido es que se alejó tanto de Jesús, que ya no lo divisa. Ahora Cristo tan solo es un recuerdo, una figura histórica.

¿Y la Eucaristía? pues ha quedado reducida a una simple ceremonia, un rito consolador, una bella tradición. Nada más.

Resumiendo, dice el padre Nouwen que cargamos en el pecho un corazón abrumado con pesares, y desligado de lo sagrado. Mucho mundo, poco Dios.

Por consiguiente, no logra alzar la vista y ver que hay un más allá, por encima de los sucesos que le rodean. Se ha quedado sin perspectiva, sin esperanza, sin conexión con el cielo.

Un corazón con hambre de Dios

Por eso, de vez en cuando, ese corazón descorazonado se sienta en una banca a mirar lejos, lanza un suspiro y se pregunta: ¿Y esto era todo? No puede ser… ¡Esto no era lo que esperaba de la vida!

Además, percibe que aun cuando disfruta del mundo no consigue aquietarse. Insatisfecho, sospecha le falta un «no sé qué», pero no alcanza a descifrarlo.

Fue el gran san Agustín quien logró expresar lo que late detrás de ese «no sé qué», tan conocido:

La Eucaristía, centro de la vida

Así las cosas, ese corazón extraviado en lo terrenal vivirá en zozobra mientras insista en buscar su plenitud en el lugar equivocado.

El padre Nouwen lo dice con claridad de sol de mediodía:

Entonces, para sosegar ese corazón nos invita a colocar en el centro de nuestra vida lo más sagrado que hay en este mundo: la Eucaristía.

El llamado sacramento de los sacramentos, o Comunión, no es tan solo una reliquia, un recuerdo simbólico. Es la presencia real de Jesucristo que se ha quedado en el pan y vino consagrados para ser Él mismo nuestro alimento:

«Dios no sólo se encarnó por nosotros hace muchos años en un país lejano, sino que también se hace alimento y bebida para nosotros en este momento de la celebración Eucarística…».

La Eucaristía es un misterio

Asimismo, nos recuerda que la Encarnación y la Eucaristía son las dos más grandes expresiones del inmenso amor de Dios por la humanidad.

Sí, es un misterio que nos estremece y deja perplejos. El Omnipotente se ha abajado, se ha hecho hombre, se entregó en la crucifixión. Y cada día, en el sacrificio Eucarístico vuelve y se entrega en el altar, para que su amor permanezca en medio de nosotros.

Una declaración de amor

A continuación, el sacerdote nos pone cara a cara con el amor de Jesucristo. Se trata de un amor rotundo, que «no se guarda nada, lo da todo«, que no se cansa de insistir y «busca mil maneras de tocar nuestro corazón«. Además, «anhela esa comunión tanto como nosotros».

Tan distraídos andamos por el mundo, que no vemos al Señor quien todo el tiempo nos está buscando y nos declara su amor en cada Eucaristía. Sorprende el padre Nouwen al escribir que es como si Dios estuviera gritándonos:

«¿Dónde estáis? ¿Qué más debo hacer para que me améis? No pienso rendirme; he de seguir intentándolo. ¡Algún día descubriréis cuánto anhelo vuestro amor!»