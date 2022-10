Revista de prensa: ¿El secreto de confesión cuestionado por la crisis de abusos sexuales?

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Lunes, 24 de octubre de 2022 1 – El secreto de confesión, ¿víctima de la crisis de los abusos sexuales?

2 – El cardenal Tagle explica por qué el Vaticano renovó el acuerdo con China

3 – El Vaticano organiza un debate sobre el primado de Pedro con los ortodoxos

4 – Kazajistán y la Santa Sede, 30 años de relaciones diplomáticas

5 – En Estados Unidos, un país dividido y una Iglesia dividida

1 EL SECRETO DE CONFESIÓN, ¿VÍCTIMA DE LA CRISIS DE LOS ABUSOS SEXUALES?

El informe final de una Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil (IICSA) en Inglaterra y Gales recomienda una legislación que hará obligatoria la denuncia del abuso infantil. El documento agrega específicamente que no debe otorgarse ninguna exención para la confesión sacramental. Así, la notificación obligatoria “debería ser una obligación absoluta; no debe estar sujeto a excepciones basadas en la confidencialidad, relaciones religiosas o de otro tipo”, dice el texto. Para Crux, esto podría generar un conflicto con la Iglesia. En efecto, en el caso de que el gobierno legisle sobre este tema, si un sacerdote fuera a escuchar una confesión sacramental donde se enterara de la existencia de abuso infantil, podría ser objeto de un proceso penal si no lo denuncia a las autoridades. Sin embargo, según la ley de la Iglesia, violar el secreto de confesión es un delito excomulgable y se espera que los sacerdotes defiendan el sello, incluso con la vida. En una era en la que el sacramento está en declive, ya que menos católicos parecen participar en él, muchos fieles podrían apoyar una excepción para el abuso infantil en la confesión. Sin embargo, muchos católicos pueden darse cuenta de la pendiente resbaladiza a la que esto podría conducir, observa Crux, pudiendo el Estado hacer excepciones por otros delitos que le interesen como el desfalco o la evasión fiscal. Además, muchos expertos creen que incluso si los casos de abuso revelados en confesiones fueran denunciados a las autoridades, no habría mucha diferencia: los abusadores generalmente no confiesan, y ciertamente no lo harían si supieran que lo denunciarían. El resultado más probable sería que periodistas sin escrúpulos “confesaran” abusar de niños para ver si el sacerdote realmente informa a las autoridades, advierte el medio estadounidense.

