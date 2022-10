La historia de amor de unos «royals» católicos del siglo XX

La famosa pareja real, el emperador Carlos de Austria y su esposa Zita, tuvo una vida llena de detalles admirables.

Cuando oímos hablar de reyes y reinas santos, por lo general vivieron hace mucho, mucho tiempo. Santos como la reina Margarita de Escocia, la reina Isabel de Hungría y el rey Luis IX de Francia vivieron hace casi 1.000 años, y las historias que nos cuentan sobre sus vidas están impregnadas de leyendas lejanas y nebulosas de la era cortesana.

Pero resulta que algunos santos miembros de la realeza inspiradores vivieron en la era moderna de trenes, autos y películas. Una famosa pareja real muy santa vivió en el siglo XX, ¡uno de ellos hasta 1989!

Reyes católicos santos

Quizás hayas oído hablar del Beato Carlos de Austria y de la Sierva de Dios Zita de Borbón-Parma. Fueron el último emperador y emperatriz de Austria, y vivieron vidas de virtud heroica durante un tiempo tumultuoso.

Estuvieron casados ​​solo once años antes de que Carlos muriera en 1922, pero en ese tiempo dieron la bienvenida con gratitud a ocho hijos, a quienes Zita criaría sola. Vivió 67 años después de la muerte de su esposo y vistió de negro para honrar su memoria hasta su muerte.

No puedo comenzar a contar todas las historias increíbles e inspiradoras sobre Carlos y Zita. Pero puedo asegurar que cuanto más aprendas sobre sus vidas, más te asombrarás. Un libro bien investigado y bien escrito para profundizar en su historia es Blessed Charles of Austria: A Holy Emperor and His Legacy (Beato Carlos de Austria: un emperador sagrado y su legado).

Carlos y Zita eran una pareja extraordinaria en todos los aspectos,y su matrimonio en particular fue un modelo para las parejas cristianas. El día después de su boda, Carlos le dijo a Zita: «Ahora, debemos ayudarnos el uno a otro para llegar al cielo».

Honrando su vocación al matrimonio, la Iglesia eligió para su fiesta no las fechas en que fallecieron, sino el día de su boda: el 21 de octubre de 1911.

Cuando entraron en el pacto matrimonial el día de su boda, eligieron «morir a sí mismos» todos los días de sus vidas. Así que su fiesta es importante para las parejas casadas y una oportunidad perfecta para invocar su poderosa intercesión.

En honor a la realeza católica santa de Carlos y Zita, aquí hay 2 formas de honrar su legado hoy.

1 ORA POR TU CÓNYUGE.

Carlos y Zita eran católicos profundamente devotos y oraron el uno por el otro a lo largo de su historia de amor. Tomar un poco de tiempo para orar por nuestros cónyuges es una forma de imitar su santo matrimonio. ¡Y podemos pedir especialmente sus oraciones por nuestros matrimonios!

2 HAZ ALGO ESPECIAL PARA TU FAMILIA.

La pareja se dedicó no solo el uno al otro sino también a sus hijos. Eran padres considerados y generosos con su animada familia. De hecho, Carlos contrajo la enfermedad que lo llevó a la muerte mientras hacía un mandado para comprar juguetes para sus hijos.

Una hermosa manera de honrarlos hoy sería hacer algo especial para su familia o sus hijos, como sentarse a jugar juntos o jugar a la pelota en el patio.