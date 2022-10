El Papa Francisco, primer inscrito a la JMJ Lisboa 2023

Si bien el Papa Francisco ha bromeado sobre la posibilidad de que haya un nuevo Papa en el Trono de Pedro para agosto de 2023, ayer se inscribió para la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en Lisboa en 2023.

Después de dirigir el Ángelus del mediodía de este 23 de octubre, el Papa, junto con dos jóvenes peregrinos portugueses, se «registró» para el evento en una tableta. Con este gesto, declaró abierta la inscripción a la JMJ en todo el mundo.

El Papa instó a los jóvenes de todo el mundo a participar, diciendo que allí «redescubriremos la alegría del abrazo fraterno entre los pueblos y entre las generaciones, ¡que tanto necesitamos!».

Esto es lo que dijo:

Hoy se abren las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023. He invitado a dos jóvenes portugueses a estar aquí conmigo ya que también me inscribo como peregrino. Lo haré ahora… (haga clic en la tableta). Ahí me he apuntado. Tú, ¿te has apuntado? Hazlo… ¿Y tú, te apuntaste? Hazlo… Aquí, quédate aquí.

Queridos jóvenes, los invito a inscribirse en este encuentro en el que, después de un largo período de distanciamiento, redescubriremos la alegría del abrazo fraterno entre pueblos y entre generaciones, ¡que tanto necesitamos!