Jennifer Hudson hace llorar al público cantando un himno a anciana de 82 años

Hudson popularizó este himno cristiano de principios del siglo XX en su álbum debut homónimo, cuando solo tenía 27 años

La audiencia del Show de Jennifer Hudson pudo disfrutar de una interpretación improvisada de un himno cristiano que hizo llorar a muchos de ellos. Hudson, una cantante, compositora y actriz de múltiples talentos, cantó una interpretación «a capela» de «Jesus Promised Me a Home Over There», una melodía góspel de principios del siglo XX

Una sorpresa entre el público

El clip comienza con Hudson acercándose a una mujer que se identifica como Marilyn, quien tiene 82 años. A Hudson le dijeron que Marilyn tenía una pregunta para ella, pero todo lo que quería pedirle era que Hudson cantara el himno. Ella esperó solo lo suficiente para que su equipo de sonido agregara un toque de reverberación a su micrófono antes de lanzarse a la canción.

La reacción de Marilyn fue adorable y conmovedora. Parece sorprendida desde las primeras notas y cuando Hudson pregunta rápidamente si Marilyn quería cantar, la abuela levantó tímidamente la mano en señal de negativa cortés. A partir de entonces, Marilyn fue todo sonrisas mientras Hudson cantaba el himno espiritual. Cuando terminó, Marilyn y muchos de los asistentes vitoreaban con lágrimas en los ojos.

“Jesús prometió”

No es de extrañar que Jennifer Hudson tuviera el himno preparado en su repertorio, ya que popularizó la melodía en su álbum de estudio debut homónimo de 2008. La reciente interpretación improvisada de Hudson de la canción estuvo bien hecha, y se hizo aún más dulce por la conexión que formó con Marilyn, pero la grabación del estudio lo supera.

No solo incluye un piano y un órgano de estilo gospel, sino que la voz de Hudson es más que impresionante. Tenía solo 27 años cuando grabó «Jesus Promised Me a Home Over There», pero aborda la melodía como una profesional experimentada, con un control excepcional sobre la vos y con notas altísimas increíbles.

