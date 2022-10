Padre Anderson y su conmovedor recorrido con el Santísimo en las inundadas calles de Venezuela

Los recientes deslaves dejaron decenas de personas fallecidas, desaparecidas y miles de familias damnificadas en Venezuela. La iglesia se hizo presente en medio de las inundaciones, con un mensaje lleno de fe, esperanza y caridad. También, con el Santísimo Sacramento

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor”.

Esta frase adjudicada a San Francisco de Asís, es una de las que lo identifican con los más sencillos, pobres y olvidados de su tiempo. El padre Ander Jhosep Malave Bastrado, conocido como el “Padre Anderson” la tiene colocada en sus redes sociales.

Más que palabras son un compromiso de vida asumido por este sacerdote, en el servicio a los que viven en las periferias existenciales de las que habla el papa Francisco.

Anderson tiene apenas diez meses de haber sido ordenado sacerdote en la diócesis de Barcelona, Venezuela. Es párroco de “San Andrés Apóstol”, la principal iglesia de Onoto, municipio Juan Manuel Cajigal del estado Anzoátegui, hacia el oriente del país. Por su trabajo social y espiritual se ha ganado el cariño y respeto de la comunidad en general.

El domingo 17 de octubre, el padre Anderson recorrió las inundadas calles de Onoto, portando el Santísimo Sacramento. Lo hizo después de la misa en la iglesia parroquial donde pidió por las necesidades de las poblaciones vecinas afectadas: Clarines, San Lorenzo y San Francisco. También por Las Tejerías y demás ciudades de Venezuela.

De pronto vimos al Padre Anderson con el Santísimo

Durante el recorrido a ratos se detenía para suplicar al cielo que cesaran las lluvias; brinda esperanza a la gente y continuaba hacia otras calles afectadas. Ante la motivación del padre Anderson, los habitantes de Onoto se aferraron más a Dios.

“En Onoto, las lluvias comenzaron con fuerza los días 9 y 10 de octubre llevando a que los ríos Unare y Güere crecieran. Fue una semana de lluvias que continuaron hasta el domingo 16, cuando las calles del pueblo y otros sectores ya estaban desbordadas. Estábamos temerosos y no podíamos dormir bien”, aseguró una vecina para Aleteia.

“De pronto, en medio de las inundaciones, vimos caminando al padre Anderson con el Santísimo elevado al cielo. Nos decía que no se debía perder la fe en Dios. Eso nos llenó de alegría y esperanza”, acotó. El sacerdote recorrió la comunidad por un buen tiempo.

“Fue un momento muy conmovedor. Muchas personas lloraban de tristeza y a la vez de alegría de ver lo más grande: el Rey de reyes en manos del padre Anderson cruzando las aguas. Todos estábamos unidos en oración con mucha fe”, explicó la profesora Akimar Cachacoto. Lamentó que muchos vecinos perdieron casas, bienes y mascotas.

Soledad Añon, también educadora en este municipio, hizo un video que se hizo viral en las redes sociales. La tarde del 19 de octubre, relató para Aleteia su experiencia.

“Al salir de la iglesia con el Santísimo se oían las campanas y estuve con la piel erizada. Personalmente sentía la presencia de Dios en todo el recorrido. Al verlo en las aguas se respiraba un ambiente de paz, era como respirar aires de cambio. Efectivamente resultó así, hoy el río ha disminuido bastante respecto a todas las calles que había tomado”.

Cortesía

Los parroquianos siguieron el ejemplo del sacerdote. El lunes 17 acudieron al templo y después de misa sacaron en procesión las imágenes del patrón San Andrés Apóstol (cuya fiesta se celebra el 30 de noviembre) y la Virgen de las Mercedes, copatrona del lugar.

“Con el agua más arriba de los tobillos, imploramos a Dios su ayuda”, acentuó un vecino. Onoto tiene más de 200 familias damnificadas, pero no hay fallecidos.

El Papa Francisco solidario con las víctimas en Venezuela

El municipio Cajigal es una zona agrícola y de cría de animales. Las autoridades locales hacen esfuerzos por ayudar a las familias que lo perdieron todo. El padre Anderson se sumó a los recorridos en los caseríos para socorrer a los damnificados.

“Este jueves 20 de octubre, el padre Anderson acudirá a otro caserío para entregar las ayudas recogidas por la diócesis de Barcelona”, se confirmó en un mensaje telefónico.

Pese al agotador trabajo, algunas fuentes eclesiales aseguran que después de la difusión masiva del video con el sacerdote recorriendo charcos de agua y lodo con el Santísimo, hasta el mismo papa Francisco le envió un saludo solidario a través de la diócesis.

La dura realidad de los deslaves en Venezuela

Venezuela está registrando desde septiembre lluvias de intensidad variable, las cuales se podrían prolongar hasta noviembre, según los reportes meteorológicos oficiales. Las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua, recibió durante seis horas el equivalente de lluvias a las que recibe durante un mes. Allí fue mayor el desastre.

La noche del sábado 8 de octubre, se generó una vaguada que encontró fuerza en las copiosas precipitaciones y el tipo de suelo e infraestructura urbana que obstruyen la vía natural. Los deslaves arrastraron sedimentos, casas, árboles, vehículos y rocas enormes.

Según los datos del gobierno de Nicolás Maduro, los deslaves dejaron 50 personas muertas, 56 desaparecidos y miles de damnificados. Esta población quedó arrasada, lo cual llevó al gobierno a decretar en las comunidades que conforman Las Tejerías, “Zona de Desastre y Catástrofe Natural”; además de “3 días de duelo nacional”.

El segundo caso de características apocalípticas ocurrió el 17 de octubre en Maracay, la capital del estado Aragua. Dos ríos conocidos como El Castaño y Palmarito superaron sus cauces naturales y arrasaron la avenida principal de esta zona y sectores aledaños.

Aunque hasta este 19 de octubre solo se conoce la existencia de 3 personas fallecidas, el deslave generó pérdida total de cientos de viviendas y otros bienes. El temor a nuevas crecidas ha mantenido durante estos días los nervios de punta entre los sobrevivientes.

Cáritas de Venezuela solidaria con los afectados

Estas tragedias naturales que afectan a los venezolanos, nuevamente encuentran en la iglesia una mano solidaria y cercana para ayudar a los afectados. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana se le informó a Aleteia que las Cáritas parroquiales y diocesanas la solidaridad con las víctimas de las lluvias en diversos estados del país.

Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, expresó: “hay que estar atentos para seguir activos con el trabajo de la solidaridad ante la situación que se nos ha presentado.

Las lluvias continuarán en estos meses, por lo tanto, es necesario estar preparados. Es necesario que la solidaridad continúe, el trabajo de atención a las víctimas requiere mayor fuerza”.