Natalia no podía caminar pero santa Paula le consiguió este milagro

Tienes que conocer el extraordinario milagro que la niña de 8 años Natalia Andrea García Mora obtuvo por intercesión de santa Paula de San José de Calasanz. Lo relata la revista Miracoli en su número de octubre y noviembre de 2022.

Apasionada por la formación de las chicas

La santa española de nombre Paula Montal Fornés nació el 11 de octubre de 1799 en Arenys de Mar (Barcelona) en una familia cristiana.

A los 10 años comenzó a trabajar como bordadora para ayudar a su madre, una viuda con cinco hijos, de los cuales Paula es la mayor.

A través de esta experiencia se da cuenta de lo escasas que son las posibilidades de acceso a los estudios para las niñas y las chicas.

Siente en su corazón que es llamada por Dios para realizar una tarea especial: cuidar de las niñas que no tienen la posibilidad de acceder a la educación y la cultura.

Así fundó numerosas escuelas orientadas a la formación humana y cristiana integral de la mujer.

A partir de 1837 tomó parte del carisma de los Padres Escolapios y en 1847 pronunció sus votos, iniciando las Hijas de María de las Escuelas Pías. Continuó fundando numerosos colegios.

Murió en 1889 y en 1993 Juan Pablo II la proclamó beata y luego santa en 2001, tras el reconocimiento del milagro de curación de la niña colombiana.

Víctima de un fuego cruzado

Estamos en Colombia, en el barrio Blanquizal de Medellín. Es la tarde del 1 de septiembre de 1993.

En el país se produce un enfrentamiento entre la policía y los narcotraficantes de Pablo Escobar, jefe de lo que se llamó el «cartel de Medellín». No pasa un día sin enfrentamientos y ataques.

Y lamentablemente, mientras la pequeña Natalia (séptima de ocho hijos, huérfana de padre de familia muy pobre) está jugando con sus amigas en el lavadero de su casa, una bala la alcanza.

El proyectil alcanza a Natalia en la espalda

Tenía una herida que le atravesaba el hombro hasta el pecho. Estaba consciente, pero no podíamos tocarla porque era todo un dolor. Para cargarla había que sostenerla en brazos, porque no podía mover las piernas. Respiraba con dificultad y le goteaba sangre por la boca.

Lesión irreversible de las vértebras y la médula

Fue internada en el hospital pediátrico San Vincenzo de ‘Paoli. La situación es muy grave. Las pruebas muestran un colapso del neumotórax del pulmón derecho y daños irreversibles en las vértebras y la médula espinal. Esto significa que Natalia ya no podrá caminar. Los médicos informan a la madre.

No hay nada que hacer porque también se ha dañado la médula espinal, además del pulmón y la columna. Su hija quedará discapacitada y ya no podrá caminar .

Natalia ya no podrá caminar

Natalia se somete a otras operaciones que lamentablemente confirman que el 10% de la médula espinal está destruida.

Informan de la tragedia a los profesores del colegio de Natalia, Arenys de Mar, gestionado por las monjas escolapias fundadas por la beata Paula de San José de Calasanz.

El día anterior al alta de la niña, la madre va a hablar con las hermanas para pedir ayuda económica. Tiene que comprar una silla de ruedas para la pequeña.

La novena a Santa Paula de San José de Calasanz

Olga Beatroz Montoya Guzmán, la madre superiora, está profundamente perturbada por la historia de Natalia.

Y decide iniciar una novena a la fundadora Paula (entonces beata) junto con sus hermanas para pedir la gracia de la recuperación de la pequeña. Los niños también se unen en oración.

El 20 de septiembre Natalia está en casa y el 22 la monja va a visitarla. Y le entrega un cuadro de la beata Paula animándola a orar con su familia, para que pronto pueda volver a caminar. Ella la visita todos los días y a fin de mes ocurre el milagro.

El milagro de la curación completa

Estaba jugando con sus amigas. Me sorprendió profundamente ver que caminaba normalmente, mientras que hasta el día anterior no podía moverse. (…) No necesitó ninguna rehabilitación; volvió a la escuela y reanudó una vida completamente normal.

Miracoli