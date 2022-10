¿Las zapatillas amarillas del Papa?

El Padre Jim Sichko fue invitado a reunirse con el Papa Francisco, al verle le dio al Santo Padre un regalo muy original

El padre Jim Sichko no pasó desapercibido para el Papa. Logró hacerse notar durante su estancia en Roma el 12 de octubre. El Papa Francisco recibió de manos del sacerdote estadounidense un regalo que no podía ser más sorprendente, pero muy acorde con los tiempos: unas zapatillas Nike, de color amarillo brillante, por no decir resplandeciente, con las palabras “Papa” y “Papa Francis” en la parte posterior de cada zapato, así como el escudo de armas papal