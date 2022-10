La oración se parece a un ojo morado

¿Cómo rezar? ¿Qué es lo más importante cuando rezamos? ¿Por qué rezamos? ¿Cuáles son los frutos de la oración?

Estas son sólo algunas de las preguntas que se hace la gente. En el Evangelio, Jesús dice cómo debe ser la oración. Utiliza un ejemplo muy poderoso.

Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso una parábola.

La oración, un «must»

La palabra «deben» se escribe en griego como «dei «. Literalmente, significa «necesidad» para cumplir el plan de Dios. Por lo tanto, no es opcional. Sin la oración, no cumpliremos la voluntad de Dios.

Jesús también dice que «no hay que desfallecer» en la oración, literalmente se puede traducir la expresión griega «me enkakein«: «no te rindas».

En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia contra mi adversario’. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: ‘Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando’.