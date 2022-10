Cómo conseguir relaciones positivas con los compañeros de trabajo

María José García Crespo apunta 11 pautas para aprender a trabajar con éxito con personas difíciles y crecer profesionalmente.

Aprender a llevarnos bien con los compañeros de trabajo es una de las cosas más importantes que podemos hacer en la empresa.

Después de todo, pasamos un tercio de nuestras vidas en el trabajo. Pero no siempre es fácil. Aprender a llevarse bien requiere escucha activa, comunicación proactiva y mucha paciencia.

Según las encuestas, obtener este apoyo social es uno de los factores más importantes que contribuyen a la satisfacción en la empresa. Puede afectar a su salud y felicidad en general. Además, una relación cercana y amistosa con sus compañeros también puede ayudarle a mantenerse implicado en su desempeño.

Para la mayoría de los casos, los especialistas recomiendan algunos pasos clave para fortalecer la relación con sus colegas y fomentar un buen ambiente de trabajo para su equipo.

1 Respetar las diferencias.

Cada uno de nosotros puede abordar la vida y el trabajo de manera diferente. Si bien puede ser un desafío trabajar con personas que no piensan como nosotros, todos merecen tener sus sentimientos y valores. Respetemos la diferencia. Los modales importan siempre.

2 Pensar en positivo.

Es más fácil hablar y llevarse bien con personas que piensan en positivo, con personas vitamina y que nunca hablan con una visión negativa de la vida.

3 Reconocer el trabajo de los compañeros.

Hable con ellos de manera informal. Dar los buenos días con una sonrisa a veces es suficiente. No es necesario mantener conversaciones regulares con todos los compañeros, pero reconozca su presencia y sea positivo cuando hable con ellos. A veces, un compañero de trabajo puede estar teniendo un día terrible y tan solo un comentario positivo o un cumplido puede proporcionar tranquilidad.

4 Escuchar.

Escuchar atentamente a los compañeros de trabajo cuando nos hablan. Nunca se ganará el respeto ni entenderá a los demás hasta que les preste toda su atención.

5 Apreciar a los demás.

Ninguna persona puede o debe hacer todo en un lugar de trabajo. Así como usted quiere apoyo y le gusta que le valoren por el trabajo que realiza cada día, muestre la misma consideración por sus compañeros.

6 Colaborar y ayudar.

No decepcione a la gente cuando se ofrezca como voluntario para un proyecto. Tenga cuidado, sin embargo, por no mostrarse como alguien que quiere hacerlo todo o alguien que solo sabe la «forma correcta» en que se debe realizar un proyecto.

7 Poner pasión desde el principio hasta el final.

Sus empleadores y colegas tienen ciertas expectativas sobre usted. Haga siempre sus tareas poniendo toda la pasión y lo mejor de sus habilidades. No busque la salida fácil pidiendo constantemente que los compañeros realicen parte de su trabajo. Sea un solucionador de problemas. Recuerde buscar la excelencia en cualquier tarea.

8 Respetar el tiempo y las prioridades de los demás.

Todos estamos trabajando bajo presión y con unos plazos. Respete la necesidad de concentración de sus compañeros. Si necesita interrumpirlos, pregunte primero: «¿Es un buen momento?». Si su solicitud es urgente, disculpe la interrupción y sea breve.

Recuerde que cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente de trabajar, así que respetemos el estilo de gestión del tiempo de los demás y prioricemos su carga de trabajo.

9 Admitir los errores y disculparse con talento.

Los compañeros entienden que los errores ocurren y que no los cometemos intencionalmente. Admitamos que hemos cometido un error y sigamos con nuestro trabajo. De los errores se aprende.

10 Invertir en otros ámbitos de su vida.

Asegúrese de que se está cuidando y que su vida fuera del trabajo es enriquecedora. Dedique tiempo al ejercicio, leer, viajar o socializar. Trate de no llevar sus problemas de trabajo a casa.

Cambie su ropa y su mentalidad de trabajo. Póngase en «modo casa». Haga algo completamente diferente cuando llega al hogar. Concéntrese en su familia, su ocio y en usted mismo. Esto le refrescará, ayudándole a darlo todo en la siguiente jornada.

11 Comprender que la vida en el trabajo no siempre será perfecta.

Tendrá compañeros de trabajo, jefes y responsables de recursos humanos que no siempre le agradarán o con los que no estará de acuerdo. Si se encuentra con que no puede trabajar con ciertas personas, entonces es hora de buscar otro trabajo.

Es probable que encuentre individuos que no elegiría como amigos, que se atribuyan el mérito de su trabajo, que no se comuniquen o que siempre lleguen tarde a las reuniones importantes.

Cuando nos encontramos con alguien así, tenemos dos opciones: ignorar o abordar los problemas en cuestión. Puede ser tentador acudir al supervisor para discutir el problema, pero es recomendable hablar primero con la persona infractora.

La mayoría de los líderes le preguntarán si lo ha hecho. Quieren ver que puede comunicarse en medio de un conflicto. Gestionarlos es una habilidad esencial que tiene efectos positivos mucho más allá del lugar de trabajo.

Cuando tenga que abordar una situación delicada, puede preguntar a su colega cuándo sería un buen momento para hablar con él. Las personas a menudo necesitan tiempo para prepararse mentalmente para este tipo de conversaciones.

Antes de hablar, ¿podríamos pensar en todo lo bueno de esa persona? Comenzar la conversación con lo que realmente apreciamos del otro nos puede ayudar a acercarnos a nuestro compañero. Luego, pase a aquello que le gustaría ver mejorar, sin culpar ni señalar con el dedo. Sea honesto, directo y amable. Nunca levante la voz ni se ponga a la defensiva.

Practicando los principios descritos aquí, puede aprender a trabajar con éxito con personas difíciles y crecer profesionalmente.