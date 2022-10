Revista de prensa: En Stuttgart (Alemania) los laicos podrán bautizar

Cada día, Aleteia te ofrece una selección de artículos de la prensa internacional sobre la Iglesia y los principales debates que preocupan a los católicos de todo el mundo. Las opiniones y puntos de vista expresados ​​en estos artículos no son los del equipo editorial.

Viernes, 14 de octubre de 2022 1 – En Stuttgart, los laicos podrán bautizar

2 – El regreso del debate sobre la jubilación forzosa de los papas

3 – La relación entre China y la Iglesia vista a través de la educación y la inculturación

4 – Sínodo: la Iglesia a la escucha, un evento sin precedentes

5 – Los obispos de Nueva Zelanda piden acoger la diversidad sexual en la enseñanza católica

1 EN STUTTGART, LOS LAICOS PODRÁN BAUTIZAR

A partir del 1 de noviembre, por decreto del obispo Gerhard Fürst, un laico podrá bautizar en la diócesis de Rottenburg-Stuttgart. Una decisión tomada tras una petición de la población, argumentó su obispo auxiliar, Monseñor Matthaüs Karrer, quien explicó que las familias de Württemberg habían pedido poder celebrar bautizos “individuales, personales y familiares”. También afirma que esta regulación está en conformidad con el derecho canónico y con las resoluciones adoptadas por la vía sinodal alemana. Este último se pregunta cómo responder a tres grandes desafíos de la Iglesia en Alemania, uno de los cuales es la flagrante escasez de sacerdotes.

Solo los teólogos podrán hacerse cargo de este sacramento, pero esto solo puede ser el comienzo, ya que el representante de los teólogos laicos que trabajan en la pastoral ha llamado para que puedan dispensar la unción de los enfermos y el sacramento del matrimonio. También planea poder celebrar el sacramento de la Confirmación. El entierro, que no es un sacramento, ha sido atendido por teólogos laicos durante años. La diócesis de Stuttgart no es la primera en tomar esta decisión de autorizar a los laicos a bautizar: la diócesis de Essen ya lo autorizó la primavera pasada. Si bien el procedimiento parece generar un amplio apoyo, no es unánime en Alemania, sin embargo, con varios teólogos que cuestionan la legitimidad de un laico para dispensar un sacramento de manera institucional.

Katholisch.de , alemán

2 EL REGRESO DEL DEBATE SOBRE LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA DE LOS PAPAS

Con motivo del 60 aniversario del Concilio, Crux se hace eco de las voces que sugieren limitar el mandato de un Papa. La regla de la edad de jubilación obligatoria para los obispos, promulgada durante el Concilio Vaticano II (decreto Christus Dominus), se impuso por primera vez en 1966. Y un año después del concilio, Pablo VI publicó su carta apostólica Ecclesiae Sanctae, o “[gobierno] del Santo Iglesia”, que fijó 75 años como la edad de jubilación para los obispos católicos en todo el mundo. Cuatro años más tarde, en 1970, Pablo VI promulgó un decreto similar titulado Ingravescentem Aetatem, o «Adelanto en la Edad», aplicando a los cardenales la edad de jubilación obligatoria de 75 años y estableciendo la regla de que sólo los cardenales que no hayan cumplido los 80 años pueden participar en un cónclave.

Hay que tener en cuenta que no existe una edad de jubilación obligatoria para los papas, ya que ocupan el cargo de por vida una vez elegidos. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fijar la edad de retiro papal a los 80 años, cuando los cardenales pierden su derecho al voto en el cónclave, durante una entrevista de 2015 con Valentina Alazraki del canal de televisión mexicano Televisa, el Papa Francisco expresó su escepticismo. “Puedes imaginarlo, pero la idea de poner un límite de edad no me atrae, porque creo que el papado tiene un elemento de autoridad final. Es una gracia especial”, dijo. Si la capacidad física y mental de gobierno de un papa puede ser cuestionada, sin embargo, solo él puede decidir sobre su renuncia o sobre una edad de jubilación papal obligatoria. Pero no parece que el Papa Francisco sea quien lo haga.

Crux , Inglés

3 Y TAMBIÉN EN LA PRENSA INTERNACIONAL…

La relación entre China y la Iglesia Católica vista a través de la educación y la inculturación

Una entrevista con el sacerdote investigador jesuita You Guo Jiang, profesor del Boston College, revela los contornos y la forma del compromiso chino con el cristianismo.

La Civiltà cattolica , italiano

Sínodo: la Iglesia a la escucha, un acontecimiento sin precedentes

Entre escuchas, miedos, expectativas, críticas, ¿dónde estamos con el Sínodo? “El sínodo ha abierto un espacio en el que se abordan temas contenciosos”, dijo el vaticanista Christopher Lamb.

The Tablet , inglés

Los obispos de Nueva Zelanda piden que se acomode la diversidad sexual en la educación católica.

En una directiva, los obispos de Nueva Zelanda recomiendan que las escuelas católicas muestren “compasión”, “respeto” y “sensibilidad” hacia los estudiantes LGBT.

La Croix África , francés