Las grandes lecciones del volcán de Canarias a un año de su erupción

A nivel personal el volcán me ha recordado que tenemos que simplificar nuestra vida: vivir más sencillamente, tener una vida más sencilla. Se han perdido cosas materiales que son fruto de muchos esfuerzos de generaciones, pero al final son cosas materiales. ¿Merece la pena gastar la vida acumulando cosas, teniendo una casa más grande? Todo eso pasa, todo eso está sepultado.



¿No es mejor vivir sencillamente, disfrutar de las pequeñas cosas que el Señor nos regala como don, pasar tiempo en familia,…? No todo es el trabajo y generar dinero o riqueza o propiedades.

Pero tenemos poca memoria. Nos pasó con la pandemia y ahora vuelve a pasar. Después de estas experiencias todos tenemos propósitos de mejorar determinados aspectos de nuestra vida, pero nos volvemos a subir al carro de la vida ocupada y las prisas, y se nos olvida.



El volcán ha sido un recordatorio de que lo importante es la familia, las relaciones humanas, tener en quién apoyarnos, ellos han sido quienes nos han ayudado y resuelto las primeras necesidades. No es necesario tener más de lo imprescindible.