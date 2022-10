El Papa sobre Rutilio Grande: la denuncia, no política, siempre evangélica

El Pontífice ha recordado a los "mártires" en El Salvador: El jesuita Rutilio Grande y el franciscano Cosme Spessotto que fueron beatificados junto a dos laicos el 23 enero de 2022

«Es interesante notar que el primer fruto de la muerte de los beatos fue el restablecimiento de la unidad en la Iglesia. Este hecho fue destacado por san Óscar Romero en la misa exequial del padre Rutilio Grande, 14 de marzo de 1977».

Este viernes, 14 de octubre, el Papa recordó al sacerdote jesuita salvadoreño Rutilio Grande y el italiano franciscano Cosme Spessotto, asesinados por militares en el preludio de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador y quienes fueron beatificados, junto a dos laicos el pasado 23 de enero de 2022.

En la audiencia a los peregrinos de El Salvador venidos hasta el Vaticano, el Papa indicó que el mensaje de los mártires y beatos Grande, Spessoto y Manuel Solórzano y Nelson Rutilio, «nos llama a identificarnos con su pasión».

En efecto, la Iglesia verificó que los beatos (los cuatro mártires) llevaron adelante una vida de sacrificios y se arriesgaron por ayudar a los más pobres (indígenas y campesinos), hasta dar su propia sangre por el Evangelio.

Caminar con el pueblo que sufre

El Papa llamó a esos mártires modelo para el camino sinodal actual gracias a su capacidad de caminar junto al pueblo, junto a la gente más humilde y necesitada, sin clericalismos. Ellos abrazaron la «pasión de Cristo en el momento presente».

En este sentido, el Pontífice aseguró que «este proyecto de camino, de camino espiritual, de oración, de lucha, a veces tiene que tomar la forma de la denuncia, de la protesta, no política, nunca, evangélica siempre».

El Papa dijo que «mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del Pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal».

El Pontífice ha pedido alzar la voz también «contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio».

Grande, Spessotto y los seglares Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, fueron declarados beatos el pasado 22 de enero de 2022. Así, los peregrinos salvadoreños han querido agradecer al Papa por autorizar el rito realizado en su país.

El beato Grande mantuvo «una palabra enérgica y cuestionante» y Spessotto el valor de «enterrar» a los muertos que los militares dejaban como escarmiento en las calles, recordó el cardenal Rosa Chávez en la misa de su beatificación.

Dar testimonio

El padre Grande cuestionó en sus homilías al gobierno en turno por dirigir acciones destinadas a la persecución de los clérigos salvadoreños hasta silenciarlos.

El Papa afirmó hoy que «los problemas no terminaron, la lucha por la justicia y por el amor de los pueblos sigue. Y para luchar no bastan las palabras, no bastan las doctrinas, lo cual sí es necesario, pero no bastan; bastan testimonios, y eso es lo que tenemos que seguir».

Grande fue asesinado el 12 de marzo de 1977 mientras atravesaba en su vehículo una carretera de El Paisnal, 40 km al norte de San Salvador. Murieron también el sacristán Manuel Solórzano (72 años) y Nelson Rutilio Lemus (16), quienes también fueron beatificados y están enterrados junto a él.

El ataque mortal a Grande fue el inicio de la persecución al clero salvadoreño que denunciaba la injusticia social imperante.

Fray Cosme Spessotto fue asesinado el 14 de junio de 1980 dentro de la iglesia de San Juan Nonualco, 54 km al sureste de la capital y donde fue párroco durante 27 años.

En este contexto, caber recordar que en El Salvador, además del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018, fueron asesinados el obispo militar Joaquín Ramos, una veintena de sacerdotes y miles de laicos.

Hasta el sacrificio…

Así, el Papa ha citado también hoy San Óscar Romero: «Comprendamos esta Iglesia, inspirémonos en este amor, vivamos esta fe y les aseguro que hay solución para nuestros grandes problemas».

«La cruz de Jesús es la cruz de todos y es la cruz de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que lo sigue hasta el sacrificio.

Animémonos unos a otros, pensemos en aquellos que están en dificultad en nuestro pueblo: los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados.

Y agradezcamos a Dios el poder caminar con la fuerza de la fe para servir a nuestro pueblo. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias», concluyó.