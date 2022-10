¿Cómo aprender a confiar en Jesús? ¿Te lo has preguntado?

Desde que publico estos artículos en Aleteia, recibo correspondencia de lectores de todas partes del mundo.

Es gratificante poder compartir nuestras experiencias con Dios, sentirnos unidos y acompañados en este camino de la fe, fortalecernos los unos a los otros. La verdad es que he aprendido muchísimo con ustedes y siento una enorme gratitud.

Justamente hace unos días recibí en email lleno de inquietudes y prometí responderle con este artículo. Puede que su caso ayude a otras personas a las que les ocurre igual. Su email decía:

«Estimado Claudio: Trato de llevar una vida digna de Dios: tengo mi plan diario de vida espiritual, vivo la Santa Eucaristía, recibo el cuerpo de Cristo y soy servidor de mi parroquia como proclamador de la Palabra… pero mi confianza en Jesús es muy pobre. ¿Cómo puedo confiar absolutamente? ¿Será que realmente creo en Él?«.

Pedir a Jesús confiar en Él

La pregunta clave de cómo aprender a confiar… no es cualquier cosa. Es fundamental en nuestras vidas.

Jesús en sus apariciones a santa Faustina le había revelado la importancia de la confianza con estas palabras:

¿Por qué confiar? Porque Jesús lo pide. Y promete grandes gracias al que así lo haga.

Para confiar en una persona necesitas conocerla y relacionarte con ella

Hay muchas teorías y prácticas piadosas para aprender a confiar en Jesús. Y algunas son maravillosas. No te hablaré de ellas. Puedes buscar libros de ese tema en tu librería católica favorita.

Deseo cumplir la promesa que le hice a este lector. Te compartiré mi experiencia personal.

Primero veamos lo fundamental. Tenemos que volver al origen, al inicio de todo. ¿Cuál es el origen de todo? La relación personal con Jesús.

La confianza en alguien va determinada por el nivel de relación que tengas con esa persona. No puedo estar haciendo la obra de Dios sin relacionarme con Dios. Ese es un gran error.

No puedes confiar en quien no conoces.

Si un extraño en la calle te detiene y pregunta:”¿confías en mí?”, ¿qué respondes? ¡Por supuesto que no! Debes conocerlo para saber si es fiable, buena persona y cuáles son sus intenciones. Con Jesús ocurre igual. Primero debes conocerlo. Tener una relación cercana y personal con Él y en ese camino aprenderás a confiar.

¿Cómo puedo conocer a Jesús?

Es muy sencillo. Lee los 4 Evangelios,Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí te narran su vida, palabras, milagros, peticiones y promesas hechas para ti.

Luego lee el resto del Nuevo Testamento junto a las cartas de san Pablo. Descubrirás en ellas una relación personal, extraordinaria con Jesús.

Hay una frase que leí hace muchos años y aún hoy a mis 65 años, me impacta y me hace reflexionar sobre mi vida y lo que hago con ella, sobre mi fe y mi confianza:

Te dedicas con tanto afán a tu parroquia, grupos de la Iglesia, encuentros juveniles, etc. y acabas tan extenuado que olvidas lo fundamental, pasar tiempo a solas en silencio con Él. Dejas de rezar y todo se derrumba a tu alrededor.

«Le doy todo lo que pide»

Tomemos dos párrafos del Diario de santa Faustina.

«Una vez el Señor me dijo: ¿Por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a Mí? No Me agrada el alma que no se deja llevar por inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás Conmigo? El alma más querida para Mí es la que cree fuertemente en Mi bondad y la que Me tiene confianza plenamente; le ofrezco Mi confianza y le doy todo lo que pide».

Diario Sor Faustina, 453