El Papa habla de la «asquerosidad» de imponer «la teoría de género»

El papa Francisco en varias ocasiones ha denunciado otra guerra mundial, además de aquella «a pedazos»: la «colonización ideológica» tácita en la «teoría del género» que además el pontífice considera destruye el matrimonio, la dignidad humana y se impone a costa de la vida y la educación de los más pequeños.

Las legislaciones de varios países están cambiando: El caso reciente es el de España con la aprobación de la ‘ley trans’ para facilitar operaciones de cambio de sexo irreversibles en menores.

Los obispos españoles (subcomisión para la familia y defensa de la vida) denuncian los efectos de esta «legislación ideológica» porque – explican – niega la posibilidad de recibir tratamiento psicosexual. Además alertan sobre «la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres».

Dicha ideología de género es el fundamento de esta nueva ley de la transexualidad en España.

De esto están convencidos los prelados ibéricos que argumentan asimismo que «todos los estudios científicos coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio» (10.10.2022).

Ideologizar el sufrimiento de las personas

Acompañar a la persona sí, pero no a ideologizar el sufrimiento de las personas, asegura el Papa. En esta línea, el líder de la Iglesia Católica testimonia que ha acompañado como sacerdote, obispo e incluso ya como pontífice a personas con tendencias y que realizan prácticas homosexuales.

«Los he acompañado, los he acercado al Señor, algunos no pueden, pero los he acompañado y nunca he abandonado a nadie». Jesús – sostiene – no dudaría en acompañarlas y no las abandonaría. «Ciertamente, Jesús no le dirá: «¡Vete porque eres homosexual!«, no» (02.10.2016).

Y cabe decir que sobre el aborto, el Papa indica que se trata de un homicidio y a quien lo practica pues “mata” y lo compara a un «sicario». Francisco ha explicado que los libros de embriología argumentan que a las tres semanas de la concepción ya están todos los órganos en su lugar, por lo que, en su opinión, ya es una vida humana que debe ser respetada. ¿Es justo descartarla para resolver un problema? (15.09.2021).

Asquerosidad del adoctrinamiento

Lo que el Papa denuncia en varias de sus alocuciones es – según sus palabras – es la «asquerosidad que se hace hoy en día con el adoctrinamiento de la teoría de género». El Papa denuncia que hasta en los textos escolásticos se enseñe la ideología de gender.

«Una cosa es que una persona tenga esta tendencia, esta opción, y también hay quien cambia de sexo. Y otra cosa es hacer la enseñanza en las escuelas en esta línea, para cambiar la mentalidad. Yo las llamo colonizaciones ideológicas».

El Papa pide que cada persona, incluso las personas ‘trans’, sean vistas desde la luz de la misericordia y sean acompañadas. Francisco ha contado también que recibió en Santa Marta a una persona española que cambió de sexo y que quiso venir a Roma junto con su novia a saludarle.

Apostasía detrás del pensamiento único

Al periodista que se lo contó le pidió: «Por favor, no digas: «¡El Papa santificará a las personas trans!». Mas bien exhorta en cada caso, cuando hayan «tendencias o desequilibrios hormonales» a no generalizar, sino ver al individuo, y recomienda: «acógelo, acompáñalo, estúdialo, discierne e intégralo».

Y en material general, también denuncia la apostasía detrás del pensamiento único, donde para ser «normales», como «todos», lleva a países y a personas a un «progresismo adolescente». El Papa rechaza la «globalización de la uniformidad hegemónica», el pensamiento único que considera es fruto del «pensamiento mundano» ( Santa Marta 18.11.2013).

Denunciar la teoria del genero

El Papa precisa que cuando habla del mal sobre la teoría de gender no se refiere a quienes tienen una orientación homosexual. (Libro: Papa Francisco con Luigi Maria Epicoco, San Giovanni Paolo Magno, 2020, pg.103-105).

«El Catecismo de la Iglesia Católica nos invita, al contrario, a acompañar y a tomar cuidado pastoral de estos hermanos y de estas hermanas».

Francisco denuncia en ese texto la teoría del género que es «una peligrosa raíz cultural» la cual destruye «de raíz» el proyecto de Dios que «ha querido para cada uno de nosotros: la diversidad, la distinción. Convertir todo en homogéneo, neutral. Es el ataque a la diferencia, a la creatividad de Dios, al hombre y a la mujer», anotó.

No es discriminar a nadie

El Papa explica que no se trata de «discriminar a nadie», sino que pone en «guardia a todos contra la tentación de caer en el que fue el proyecto loco de los habitantes de Babel: anular las diferencias para buscar con esta anulación un único idioma, una única forma, un único pueblo.»

La uniformidad que daña

La colonización ideológica «no tiene en cuenta la realidad, la verdadera diversidad de las personas».

El Papa denuncia que en la teoría del género «se ve que se quiere imponer una idea a la realidad, y esto de manera sutil. Quiere minar la base de la humanidad en todos los ámbitos y en todas las declinaciones educativas posibles, y se está convirtiendo en una imposición cultural que en vez de nacer desde abajo es impuesta desde lo alto desde algunos Estados como único camino cultural posible al que adecuarse».