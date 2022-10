Un prestigioso psiquiatra alerta de «un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y no lo son»

Celso Arango, jefe de Psiquiatría Juvenil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid (España), ha puesto en alerta sobre una nueva realidad: aumenta la cifra de adolescentes que acuden a la medicina pública española diciendo que se sienten trans y quieren un cambio de sexo, pero en realidad no lo son. Es una peligrosa moda

El psiquiatra español Celso Arango sostiene que la cifra de adolescentes que dicen ser trans sin serlo se ha multiplicado a causa de la ideologización del asunto. Cree que la Ley Trans que está en trámite de aprobación en España «puede causar un daño enorme», según publica El Mundo en su edición del pasado sábado día 8:

«Esto es una locura, va a hacer daño a mucha gente, muchos jóvenes que tienen trastornos creen que los van a arreglar convirtiéndose en trans cuando no lo son. La Ley Trans no puede salir adelante así».

Celso Arango es jefe del departamento pediátrico y juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, catedrático por las universidades Complutense y de Maryland, y ex presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Arango está, según El Mundo, muy alarmado porque el texto de la ley que se plantea no tiene en cuenta el parecer y la supervisión de los profesionales de la salud mental de los adolescentes. Desde su experiencia clínica, afirma que «no son trans, sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar. Como la OMS ha despatologizado la transexualidad, ni nos han pedido opinión. Pero es una barbaridad lo que quieren hacer, y los vulnerables, los de siempre, podrían sufrir mucho».

Contra la imposición de la ideología de género

Para batallar contra la imposición de esta medida de la ideología de género, el ex presidente de la Asociación Española de Psiquiatría ha creado la Asociación Amanda, que se encuentran con hijos afectados por esta problemática. Por el momento, son unas 300 familias.

Arango asegura que desde que se comenzó a hablar de la posible Ley Trans como proyecto del gobierno español, “desde el día a día en el Hospital Gregorio Marañón estamos asistiendo a una explosión, un boom, un incremento exponencial de adolescentes que dicen ser trans, muchos por moda, y no lo son. En nuestra unidad de hospitalización, si habitualmente teníamos uno o dos adolescentes que decían ser trans al año, ahora lo manifiesta el 15%, o 20% de los ingresados. Obviamente no es una cifra normal, no responde a la realidad.”

Una clave: esperar antes de actuar

“Me preocupa mucho -dice este médico- conociendo la psicopatología de los adolescentes, esa búsqueda inmediata de respuesta, gratificación, variabilidad, cambio... Una de las cosas que primero aprendemos en psiquiatría infantil es a esperar antes de actuar. Cuando llega un niño y dice que su vida no vale nada, antes de poner tratamiento farmacológico, lo que haces es citarle una semana después. Y a lo mejor ha desaparecido el problema.«

El peligro de lo irreversible

César Arango no niega que exista la llamada disforia de género: “Esos cambios en la población pediátrica, en menores de edad, son muy frecuentes. Lo que antes se llamaba disforia de género, que ahora se llama incongruencia, por supuesto que existe, y estoy completamente de acuerdo con que se despatologice y se ‘despsiquiatrice’, en los casos en los que es real. Pero a mí lo que me preocupa es que la mayor parte de los adolescentes que estoy viendo, al estudiarlos longitudinalmente, dicen ser trans y no lo son. Y el problema es que si esto les abocara a una situación de esperar y ver, o de empezar con una psicoterapia, bueno». Pero…

«Pero si hablamos de que alguien que dice ser trans desde hace tres semanas va a un centro privado y le dan hormonas… Pues es una barbaridad. Hacemos algo que tiene complicada marcha atrás, cuando no es irreversible. Y a nosotros como profesionales sanitarios nos han enseñado que nuestra primera obligación es cuidar de la salud de nuestros pacientes. En dos visitas no conoces a un paciente, imagínese a los que se reclaman trans.”