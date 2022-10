Mundial de fútbol: El seleccionador de Croacia peregrina a Medjugorje

El entrenador de la selección croata Zlatko Dalić, cuya ferviente fe no es un secreto para nadie, completó este miércoles 5 de octubre una peregrinación de 120 kilómetros, entre su ciudad natal de Livno y el santuario mariano de Medjugorje.

Un periplo que llega a mes y medio de la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Qatar y durante el cual Croacia se enfrentará a Canadá, Marruecos y Bélgica.

Zlatko Dalić nunca ha ocultado su fe. El entrenador no ha dudado en varias ocasiones en mencionar su vida de oración y su espiritualidad. En particular, le había confiado a un semanario católico croata: «Toda mi vida he sido creyente y así es como educo a mis hijos. Trato de ir a misa todos los domingos. La fe me da fuerzas, siempre tengo un rosario en el bolsillo y rezo antes de cada partido».

El técnico también lanza una mirada cristiana a los sufrimientos y pruebas vividos a lo largo de su vida; explicando que la fe permite a cada uno llevar su cruz con mayor tranquilidad y «permanecer en el camino correcto».

Actualmente, el santuario de Medjugorje sigue siendo objeto de debate y plantea muchas preguntas dentro de la propia Iglesia católica. Si bien las primeras siete apariciones de 1981 se consideraron «altamente creíbles», el Vaticano no las reconoce, y quedan dudas sobre la segunda fase de apariciones.

El hecho, sin embargo, es que este lugar atrae a millones de personas cada año y se ha convertido en un alto lugar de oración y conversión. Tanto es así que en 2019, el Papa concedió autorización para organizar peregrinaciones allí.