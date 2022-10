3 lugares que puedes ser para los demás en momentos de angustia

La esperanza, la escucha y la sonrisa siempre permitirán que nuestras angustias y preocupaciones se alejen

Cuando miramos nuestro corazón pensamos en todo lo que nos preocupa.

Las cosas tienen impacto en nuestro organismo, en nuestra mente, incluso las cosas que no han sucedido. Y la verdad es que más del 90% de las cosas que nos preocupan no llegan a suceder nunca.

Esto es importante porque normalmente pensamos mucho y nos angustiamos demasiado. Y ese stress es el que le contagiamos a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Vivimos en situación de alerta constante.

Siempre puede llegar a suceder lo que tememos que suceda y nos inquietamos. No deberíamos vivir con inquietudes, con miedos, con angustias, con ansiedad.

Estamos inquietos, y el mundo que nos rodea está aún más inquieto. En esos momentos es importante recordar lo que nos dice el padre José Kentenich:

El mundo allá afuera no duerme, el mundo se agita… un mundo de mucho movimiento, un mundo extraordinariamente atento e investigador en el área de las ideas. Y para ese mundo estamos aquí: estoy yo aquí, están ustedes aquí, está cada uno de nosotros. Y en ese mundo inquieto yo tengo que hacer presente a la Iglesia.

Ser esperanza

Esperar Shutterstock

En este mundo inquieto, angustiado, triste, preocupado tenemos que hacer presente la esperanza que contagia la Iglesia. ¿Es eso lo que realmente contagiamos? Ojalá contagiaramos paz, esperanza, optimismo, ilusión por vivir, alegría, tranquilidad.

Que quien nos mire pueda recibir algo de esa paz que viene del cielo, de lo alto.

A veces vivimos inquietos contagiados por las preocupaciones del mundo, de los hombres, de la vida imperfecta que nos toca vivir.

Es el miedo a fracasar lo que nos domina, o a perder, o a no encontrar, o a desilusionarnos de esta vida, de los que encontramos en el camino. Hasta el punto de poder perder la ilusión, la esperanza.

Una preocupación pesa. Pero el hecho de vivir obsesionados pensando durante mucho tiempo en lo que nos preocupa nos acaba quitando la paz.

Si pensamos una hora en un problema podemos sobrellevarlo. Pero si van pasando las horas, o los días y el problema sigue agobiándonos, su peso llegará a ser insoportable.

Pero, ¿cómo logramos cortar y dejar de pensar en lo que nos quita la paz o nos entristece? No hay un método sencillo.

No es fácil romper con ese mecanismo que tenemos metido. Sobre todo porque muchas de las cosas que nos agobian no dependen de nosotros: pueden suceder o puede que nunca ocurran.

Nuestra inquietud no tiene que ver con ellas. Es nuestra, nace en nuestra inseguridad de hombres finitos y limitados.

No dejemos de creer en las promesas que nos hace un Dios.

Los problemas pesan, pero podemos aparcarlos sobre todo cuando no podemos hacer nada para encontrar una solución.

Ser oído

Hablarlo con alguien siempre es bueno, nos alivia, es un desahogo. Sacarlo del alma y ponerlo en el aire, donde parece más pequeño que al verlo dentro de nosotros.

El que nos escucha no nos dará soluciones siempre, simplemente escuchará y empatizará con nosotros. Compartirá nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. No podrá darnos respuestas sabias, ni siquiera grandes consejos.

Hablando llegamos a tener más paz. Incluso verbalizar lo que nos angustia lo hace todo más liviano y de repente algo de luz se filtra por las paredes cerradas de nuestra alma. Y sentimos que podemos confiar más, creer más, esperar más.

Miremos a Jesús y confiemos más para vivir más despreocupados. Que no nos alteren las malas noticias y no nos hundamos cuando las cosas no salen como esperabamos. Que no vivamos con dolor por todas las expectativas que se han visto truncadas.

Ser sonrisa

Sonríe Rawpixel.com | Shutterstock

El otro día un hombre ya mayor me hablaba de su esposa recientemente fallecida:

«Cuando nos conocimos siendo jóvenes en una fiesta ella iba con un vestido precioso que se había comprado hacía poco tiempo. En la fiesta un camarero tropezó y todas las bebidas de su bandeja fueron a dar en su vestido. En ese momento ella rompió a reír. Su risa en ese instante me enamoró de ella para siempre y pensé: yo quiero a mi lado a alguien que se ría de la vida cuando las cosas marchen mal y parezca no haber esperanza. Eso ha sido ella en mi vida, la alegría constante».

Qué hermoso ser la causa de alegría para los que están con nosotros. No solo cuando todo marcha bien y no hay problemas.

Es alentador encontrarnos con esas personas que sonríen siempre, que no tienen miedo, que ven en todo lo que les sucede una oportunidad para ser más felices, más plenos.

No se alteran, no pierden nunca la paz, no se inquietan en exceso. Prefieren no pensar demasiado en lo que no tiene solución.

No lloran días enteros sobre la leche derramada. No viven apegados al dolor que en su momento laceró sus almas. Son libres, están más en el cielo que en la tierra, o un poco en ambas partes.

Ser de esas sonrisas constantes llenas de luz que todo lo calman, a todo le dan un sentido, para todo tienen el tiempo y la paz necesaria.