El poema a la infancia de María, de Angélica Fuselli

Periodista católica, demostró al mundo que sus creencias no eran incompatibles con su trayectoria vital

A lo largo de su vida, Angélica Fuselli demostró que el catolicismo no estaba reñido con la modernidad. Trabajadora incansable, esta argentina nacida poco antes de que llegara el siglo XX, no dudó en elegir un camino muy poco convencional para las mujeres y, a la vez, mantener una fe que podría ser considerada por algunos, como algo demasiado convencional. Angélica demostró al mundo que sus creencias no eran en absoluto incompatibles con su trayectoria vital. Al final de su vida, dejaba un largo legado de lucha en defensa de las mujeres; y en defensa del catolicismo.

Angélica Fuselli nació en el seno de una extensa familia católica. Sus padres, el médico José Ángel Fuselli y su esposa María Ana Duffy tenían cuatro hijos cuando llegó al mundo Angélica, el 11 de febrero de 1899 en su hogar de Buenos Aires. Tras ella, aún nacerían dos hijos más que completarían el mundo en el que creció Angélica.