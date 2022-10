Dos mellizos rescatados del aborto gracias a 40 Días por la Vida

La madre estaba de 17 semanas y dudaba. Ya estaba en la clínica abortista pero algo hizo que saliera del local y encontró a los voluntarios de la campaña provida que la ayudaron. Habla la propia madre

Ha ocurrido esta semana en Barcelona (España). El pasado miércoles, una mujer iba a abortar. Había viajado desde la isla de Mallorca para hacerlo. Pero ya en el interior de la clínica abortista, le asaltaron dudas. Estaba desasosegada y salió del local.

Lo demás, merece un spoiler: dos bebés mellizos se salvaron de morir abortados. Miguel Ángel, testigo y también protagonista del suceso, lo ha explicado:

«Esta mañana, en un abortorio de Barcelona, ha salido una mamá llorando porque tenía muchas dudas sobre qué hacer con su embarazo. Rápidamente los voluntarios de 40 Días por la Vida la han atendido. Han llamado a Maternity, y yo me he acercado como voluntario de Maternity y he estado con ella. Me ha contado su situación.»

La joven madre estaba en la encrucijada:

«Me ha dicho que tenía muchas dudas.«

Hacerse una ecografía para verlos

A la mujer embarazada Miguel Ángel le propuso hacerse una ecografía para ver a sus bebés, lo que le ayudaría a decidir con mayor libertad porque así ella sería más consciente de lo que llevaba en su vientre. La mujer aceptó.

«Estaba de 17 semanas.»

La ley del aborto existe en España y establece que se puede abortar hasta las 22 semanas.

«Le querían cobrar 1000 y pico euros por hacer este aborto rápidamente.»

El momento era muy especial, porque en unos minutos una madre decidía sobre la vida de sus dos hijos. Miguel Ángel prosigue el relato:

«Esta mamá me ha contado su situación, una situación muy complicada, y hemos decidido irnos corriendo a hacer una ecografía con el doctor Puig, que es un colaborador nuestro, al cual tengo que agradecer toda su labor.»

Mientras, los voluntarios de 40 Días por la Vida seguían rezando para que la madre salvara a sus hijos del aborto.

La ecografía ayudó:

«Hemos visto a los niños. Son gemelos [quiso decir mellizos], un niño y una niña, y la verdad es que ha sido muy emocionante porque ella se ha echado a llorar. Estaba muy contenta, muy, muy contenta, muy agradecida. Había recibido mucha presión durante muchos días. Muchos mensajes negativos y ella se sentía muy reconfortada al ver por fin ayuda y gente que le habla en positivo.»

Gracias a Dios y seguir adelante

Para Miguel Ángel, esta «es una victoria más que tenemos que agradecer a Dios. Y esto nos tiene que servir para seguir adelante.«

«Ha sido un rescate muy especial por la reacción, sobre todo de ella.»

Este voluntario quedó conmovido por ser testigo y coprotagonista del rescate de estos bebés. «Estoy acostumbrado -dijo- a que todas las semanas se produzcan rescates, porque es nuestra misión, pero tengo que decir que ha sido un rescate muy especial por la reacción, sobre todo de ella. Esa reacción de quitarse un peso de encima sabiendo que va a dar vida a sus hijos. Y está muy, muy contenta.»

«Ha visto a sus bebés y hemos visto el sexo de los dos. Ha escuchado el latido cardíaco.»

«Ha sido muy emocionante cuando hemos visto, la ecografía con ella. Ha visto a sus bebés y hemos visto el sexo de los dos. Ha escuchado el latido cardíaco.»

Este es el audio que Miguel Ángel hizo llegar a través de Whatsapp:

40 Días por la Vida lucha a brazo partido para que las mujeres sigan pudiendo tener acceso a la información acerca de sus bebés y para que sepan que llevan una vida humana que merece su amor. Esta lucha la hacen rezando frente a los abortorios. No es fácil y la ley quiere prohibir su trabajo.

Una noticia muy esperanzadora

Miguel Ángel cree que la noticia de estos dos bebés salvados habla por sí sola:

«Este es un mensaje de ánimo para todos para seguir en esta lucha que es una batalla ganada de una guerra que, tarde o temprano, terminaremos ganando entre todos.»

«Quiero dar las gracias a todos los voluntarios de 40 Días por la Vida (…) Sin ellos, los rescatadores posiblemente no podríamos hacer todo lo que hacemos porque sus oraciones son de un valor incalculable.(…) Y desde Maternity doy las gracias una vez más por confiar en nosotros y en nuestro trabajo.»

«Gracias por haber aparecido en mi vida»

También la madre de los dos bebés rescatados quiso dar las gracias públicamente:

«Las gracias a vosotros, que me habéis ayudado mucho. Gracias a todos por haber aparecido hoy en mi vida, por ayudarme, por salvarme de todo, como aquel que dice. No tengo palabras para deciros que muchas gracias a todos.»

«Le he dicho a Miguel [Ángel] que en Mallorca tenéis una familia. Tenéis unos amigos (…) Estaremos en contacto y las primeras fotos cuando nazcan mis bebés serán para vosotros, os lo prometo. Os enviaré todas las fotos y todos los vídeos y los veréis.»

Explicó que «Milena me ha traído unos regalitos. El primer regalito. Me ha traído unos bodys para el nene y un trajecito para la nena y me ha regalado una camiseta. Súper agradecida con todos, de verdad que muchísimas gracias. Espero veros a todos muy pronto.»

La madre quiso que su testimonio se difundiera también por Whatsapp para animar a muchas mujeres y a toda la sociedad a amparar la vida más frágil:

40 Días por la Vida ha reunido este testimonio en un hilo de su perfil en Twitter: