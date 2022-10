Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, un bello santuario en Ecuador

Descubre una maravillosa basílica construida en la ciudad de Baños y rodeada de montañas, cascadas y del volcán Tungurahua.

La ciudad ecuatoriana de Baños, también conocida como Baños de Agua Santa, ha cobrado relevancia en los últimos años por ser considerada uno de los centros turísticos más destacados del país sudamericano.

Es ahí donde su ubica uno de los complejos de piscianas termales más pintorescos de América Latina y que curiosamente es llamado «Termas de la Virgen».

Baños de Agua Santa Shutterstock | Mabelin Santos

Nuestra Señora del Rosario

Pero la ciudad de Baños, ubicada a los pies del volcán Tungurahua, no solamente cautiva por sus aguas termales, sino también por el turismo religioso vinculado a Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa.

En efecto, en ese sitio, junto al Parque Sebastián Acosta, se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, que forma parte de la estructura arquitectónica del santuario que lleva su mismo nombre (más info aquí).

Una imagen desde el exterior del santuario, sitio rodeado de montañas Shutterstock | Ksenia Ragozina

Se trata de un maravilloso espacio religioso en cuyo interior se puede apreciar la imagen de la Virgen del Rosario (con celebraciones especiales en octubre, el mes de Nuestra Señora del Rosario) ubicada en el retablo mayor. Pero también hay varias imágenes religiosas y hasta una colección de murales que muestran los milagros locales atribuidos a la patrona de la ciudad.

La Virgen del Rosario de Agua Santa ubicada en el retablo mayor @VirgenDelRosarioDeAguaSanta

Con respecto a la basílica, también se recuerda que es obra artística que está dividida en tres naves. Tiene un estilo semi-gótico, de piedra, y su forma es rectangular con grandes columnas.

Otra imagen desde el interior donde se aprecian grandes columnas @VirgenDelRosarioDeAguaSanta

Detrás de este santuario se encuentran los religiosos dominicos (hay ahí también un convento), quienes tuvieron un rol protagónico en la construcción del santuario (trabajo que empezó el 11 de febrero de 1904).

En octubre se vive un momento de gran celebración en Baños de Agua Sanat, lo propio que en Semana Semana Santa Shutterstock | Alexandre Rotenberg

La gran protectora

Según la tradición, la Virgen se ha transformado en la principal protectora de sus habitantes en cuanto a los eventos vinculados a las erupciones del Tungurahua. En ese sentido, algunas versiones dan cuenta de que hace más de 100 años desaparecieron las aguas termales debido a este volcán, pero luego de que la población se uniera en oración a la Virgen de Baños de Agua el agua volvió a brotar.

El lugar fue declarado Patrimonio Cultural de Ecuador en el año 1997. Sin dudas, una gran oportunidad para conocer un lugar lleno de tradición, religiosidad y bondades naturales, además de disfrutar con toda la familia de los beneficios de las aguas termales.

Otra imagen de la fachada de la basílica @VirgenDelRosarioDeAguaSanta

Y también una bella canción

Juan Morales Montero es un cantautor ecuatoriano, autor del himno de la Asamblea Eclesial y quien se encargará de la animación musical del Rosario Continentaleste 7 de octubre que se rezará de Aparecida a Guadalupe.

Recientemente, en diálogo con Aleteia, consideró que se considera el «músico más mariano de todos» (le compuso a la Virgen unas 45 canciones). Pero con la Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa tiene un vínculo especial, pues fue en esa zona donde nació.

«A María le he rezado en momentos tan especiales de mi vida y he sentido que me ha concedido muchos favores», dijo a Aleteia. Fue Montero quien también le dedicó una canción a Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, momento que sirvió para dar testimonio de su devoción: