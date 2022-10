El testimonio de un sacerdote mayor triunfa en internet

El proyecto de fotografía Humans of New York, que retrata a personas de la ciudad desde 2010 y propone cada día una al público, presentó recientemente al padre Bill Holt, OP, un dominico de gran prestigio que es sacerdote desde hace más de 40 años. A través de su experiencia como pastor, ha visto a sus feligreses en su momento más vulnerable y su fe y compasión han brindado mucho consuelo a muchos.

El padre Holt describe un episodio particularmente emotivo en el que ayudó a una niña moribunda y a su familia, que puedes leer en la publicación a continuación:

Lo que ocurrió una Navidad

«De todos los santos de cara amarga, líbrame, oh Señor. No quiero estar con un gruñón, un cangrejo, un cocodrilo en un foso. Los gruñones son una pequeña minoría. Pero son gritones. Sí, los gruñones son gritones. Tienen cosas sin resolver, tal vez de su infancia. No están desconectados de Dios. Pero están luchando con él. No es algo malo, sí. No es algo malo. Pero quiero pasar el rato con gente que disfruta de la vida.

«En casa tengo un archivo maravilloso; es solo una caja de plástico. Dentro están todas las cartas que la gente me ha escrito a lo largo de los años: adolescentes en el grupo juvenil, viudas que perdieron a sus maridos. Personas para las que pude hacer una diferencia en su vida. Durante dos años fui capellán en la sala de niños del hospital de cáncer. ¿Qué puedes decir? No puedes explicar por qué suceden algunas cosas. Solo que es un misterio. Y un misterio es la realidad, imbuido de la presencia de Dios.

«Una Navidad hubo una niña de diez años de Irlanda muriendo de leucemia. Todo lo que esta chica quería era una muñeca Cabbage Patch. La muñeca más fea que hayas visto en tu vida, 75 dólares. ¡75 dólares! Y se agotaron en todas partes. La madre me dijo: ‘He mirado en todas las tiendas’. Ese mismo día una familia de mi parroquia me preguntó qué quería para Navidad. Yo digo: una muñeca Cabbage Patch, y dos walkie talkies. Dijeron: ‘Padre, ¿está seguro? Les dije: ‘Sí, estoy seguro’. ¡Yo también fui un niño una vez!

La muñeca Cabbage Patch fue para la niña pequeña. Entonces le di un walkie–talkie a ella, y otro a su hermano gemelo. Para poder hablar mientras ella estaba en aislamiento. Después de que ella falleciera, la madre me escribió una carta. La guardo en mi archivo maravilloso. Decía: ‘Esos walkie-talkies fueron la mejor medicina que ha tenido’.»